El vínculo, cualquiera que fuera, entre Wanda Nara y L-Gante sigue dando tela para cortar. En plena explosión mediática, la empresaria y el cantante no paran de recibir todo tipo de miradas. Sus respectivas separaciones recientes, los consiguientes rumores de relación y un vínculo comercial que sigue dando sus frutos. Primero, se vio al cantante como modelo publicitario de la línea deportiva de la rubia. Y ahora, es ella la protagonista estelar del nuevo clip del artista, cuyo tráiler se dio a conocer en las últimas horas.

Dos minutos con imágenes de botellas cortadas, referencias a la mafia y a La última cena bastaron para dejar expectantes a los fanáticos que deberán esperar al lunes 17 para ver la producción completa.

En la grabación se puede ver a L-Gante compartiendo una cena junto a Wanda y un grupo de amigos, cuando un hombre irrumpe en el lugar con amenazas. Elián no se echa atrás y le responde: “Acá tenemos todo, menos drama”. El mafioso en cuestión se marcha, al igual que la empresaria mediática, quien se muestra temerosa por la situación.

“Los villeros festejando, que interesante”, se escucha desde un vozarrón que se acerca a la mesa y encara directamente al líder: “Está todo mal con vos ahí arriba. ¿Sabés que van a hacer con vos? Polvo de hornear para una torta”, lo amenaza. Y en el mismo tono se dirige a su compañera: “Con tu compañera está todo mal, que toque los tarros y para otro lado”.

“¿Quién te mandó a vos?”, pregunta una y otra vez el músico sin recibir respuesta. Entonces, decide redoblar la apuesta: “Acá tenemos todo menos drama, papá”, le dijo desafiante. En cambio, a Wanda no se le va el susto y decide abandonar la reunión: “Elián, yo me voy, me da mucho miedo”, dice la rubia llamándolo por su nombre de pila. L-Gante le pide a uno de sus compañeros que la vaya a buscar y se queda pensando en ese hombre misterioso que alteró la calma de su grupo.

La duda quedará flotando hasta el lunes, cuando se estrene oficialmente la canción. De momento, el tráiler sumó miles de reacciones y comentarios, entre ellos los de la protagonista. “Bajamos al barrio”, escribió junto a un corazón, desatando el fanatismo de sus seguidores.

En concreto los dos siguen jugando el juego mediático en el que parecen sentirse a gusto. Y mientras ninguno se anima a confirmar el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de alimentar los rumores. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita a La noche de Mirtha: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

L-Gante está cada día más unido a Wanda Nara, que ahora se convirtió en la protagonista de su nuevo videoclip. Hace dos noches que se reúnen en la casa que la empresaria tiene en Santa Bárbara y Mauro Icardi lo sabe, ya que fue él mismo el que divulgó el dato. A través de un vivo de Instagram, el deportista mencionó que la compañía del artista perjudica bastante a su exmujer, y ahora el joven salió a responderle con “fotos venenosas”.

Wanda Nara reaccionó al posteo de L-Gante con un pícaro comentario

Horas después de publicar una imagen donde aparecen de espaldas -y que él comparó con La dama y el vagabundo-, volvió al ruedo con otra postal nocturna donde él está con su campera abierta. Lo llamativo fue que ahora la empresaria mediática se hizo eco de la postal y le echó más leña al fuego.

Replicó la historia del referente de la Cumbia 420 y escribió: “Acá tenemos todo, menos drama”. La frase que inicialmente llamó la atención cobra otro sentido tras el adelanto del videoclip.