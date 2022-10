Jueces y abogados votan para integrar el Consejo de la Magistratura

Jueces y abogados de todo el país elegirán el próximo martes a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, en la primera renovación luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que regula la integración y el funcionamiento del organismo en diciembre pasado.

Unos 2.700 jueces del fuero federal y nacional y unos 160.000 abogados de todo el país estarán en condiciones de elegir cuatro representantes en un escenario muy permeado por la política nacional.

De hecho, tanto en el estamento de jueces como de abogados, se presentan tres listas definidas por su distancia o cercanía con el oficialismo y la oposición.

Entre los jueces, la lista Celeste que agrupa a los magistrados más cercanos al Gobierno volvió a elegir como cabeza de lista al camarista penal Alberto Lugones, último presidente del Consejo antes de la composición actual que preside el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

La candidatura de Lugones fue objetada por su contrincante de la lista "Compromiso Judicial" (independiente), el camarista comercial Eduardo Machín, en la convicción de que no podía presentarse a un nuevo período porque la reelección no está contemplada para los consejeros.

Lugones apeló su impugnación ante la jueza electoral María Servini, que terminó dándole la razón al considerar que, como se trata de un nuevo Consejo tras el cambio de composición ordenado por la Corte, se debe considerar como un primer período y no una reelección.

Machín apeló la decisión de Servini ante la Cámara Nacional Electoral y recurrió a la Corte con un per saltum para evitar la postulación de Lugones pero la segunda instancia electoral dijo que la impugnación se había presentado fuera de término y el tribunal supremo no tomó el salto por instancia y no parece que vaya a hacerlo de aquí al martes.

Como tercera opción, entre la propuesta de Lugones y Machín, competirá la Lista Bordó -más cercana a la oposición-, llevando como cabeza de lista al juez de la poderosa Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

Entre los abogados, los aprestos para los comicios no fueron más sencillos; por el contrario, atravesaron una zona de turbulencia cuando Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, parte de Cambiemos, objetó -aunque sin nombrarlo- al actual consejero abogado, Carlos Matterson.

"La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona (Matterson) que representa los intereses y negocios de (Daniel) Angelici y el juego es una violación a la República y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera. Es imprescindible que recapaciten", dijo Carrió en su cuenta de Twitter.

Por los cuestionamientos de Carrió, la coalición opositora decidió bajar a Matterson y designar en su lugar a Alberto Maques, actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Maques será el suplente de Miguel Piedecasas, exconsejero que busca volver con el apoyo de la UCR, en la lista "Abogacía por una justicia independiente" que lleva como segunda candidata a la actual consejera y exfuncionaria en la AFIP durante el macrismo, Jimena de la Torre.

En la propuesta oficialista, "Compromiso con la Constitución", hubo consenso para que la encabece el abogado laboralista y exdiputado, Héctor Recalde, secundado por Adriana Coliqueo.

Como tercera opción, la actual consejera y decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez, presentó la lista "Nueva Abogacía Federal".

Tamarit, abogado y doctor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fue elegido por los veinte integrantes del Consejo Interuniversitario y a partir de noviembre asumirá uno de los veinte lugares del Consejo de la Magistratura.

El abogado platense se sumará al estamento técnico de la Academia junto a Hugo Galderisi, secretario académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), para reemplazar a Diego Molea, rector de esa misma universidad.

Ambos asumirán el 20 de noviembre junto a los representantes de los abogados, jueces y legisladores, en la primera renovación del Consejo de la Magistratura con su composición de veinte miembros.

El Consejo cierra con esta elección un año más que agitado, en el que la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros "técnicos" (abogados, jueces y académicos) y "políticos" (legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) y se convocaron, con la del martes, a dos elecciones en menos de seis meses.

