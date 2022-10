WhatsApp: ocho funciones secretas para usar la aplicación

Muchas de las funciones, nuevas y no tanto, de WhatsApp son desconocidas por la mayoría de sus usuarios.

WhatsApp es, sin dudas, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Con más de 2500 millones usuarios a escala global, la app de Meta es la primera opción para conectarse con amigos, familiares y hasta como herramienta de trabajo en ámbitos laborales.

Desde su aparición en 2009, la app ha evolucionado desde un simple programa para enviar mensajes de texto hasta una verdadera plataforma de comunicación. Sin embargo, muchas de sus funciones, nuevas y no tanto, son desconocidas por la mayoría de sus usuarios.

Estás herramientas, que han pasado las fases de pruebas y ya están disponibles para todos, facilitan la interacción dentro de la app y mejoran las opciones de seguridad y privacidad. Y además, muchas otras, sirven para cambiar la apariencia y modificar el estilo de las conversaciones.

Estas funciones de WhatsApp te van a servir para mejorar tu experiencia en la aplicación



Veamos las 10 funciones secretas de WhatsApp:

WhatsApp en modo oscuro: cómo activarlo

Al igual que muchas otras aplicaciones, la app líder de mensajería también cuenta con la posibilidad de cambiar el fondo de la pantalla para quienes tienen sensibilidad a la luz y los colores claros o prefieren conversar en tonos oscuros. Para activarlo deberás ir a Ajustes ► Chats ► Tema. Ahí podrás cambiar el tema a Oscuro.



Modo oscuro en WhatsApp



Privacidad de datos: cómo ocultar tu foto, estado en línea y última hora de conexión

Si no querés que nadie sepa cuándo te conectaste por última vez a la aplicación, podés ocultar esta información. Lo mismo con tu foto de perfil y tu estado en línea (recomendado para evitar interlocutores impacientes). Para hacerlo tendrás que ir a Ajustes ► Cuenta ► Privacidad. Ahí verás las opciones para ocultar tu datos.

Check azul: paso a paso para desactivarlo

Esta función de WhatsApp sirve para no revelar si leíste o no un mensaje. Cuando esté activada, la app no cambiará el color de las tildes, que quedarán en su original tono gris. Se activa desde Ajustes ► Cuenta ► Privacidad ► Confirmación de lectura.

Mirá los mensajes que te envían a WhatsApp sin que tus contactos sepan que los leíste

Esto es posible gracias al widget de WhatsApp en Android. Se puede agregar a la pantalla de tu celular y cuando entren los mensajes los podrás leer desde ahí y jamás se marcarán como leídos para quienes los han enviado.

Cómo Proteger el uso de la aplicación en tu móvil con huella dactilar

Esta medida seguridad sirve para que nadie más que vos pueda acceder a las conversaciones dentro de WhatsApp. Se puede activar desde Ajustes ► Cuenta ► Privacidad ► Bloqueo con huella dactilar.

Evitá que te agreguen a grupos no solicitados



Tal vez una de las funciones más desconocidas de WhatsApp, se encuentra en dentro de las opciones de privacidad. Allí, con un solo paso podés limitar y decidir quién tiene la autorización de agregarte a un grupo: tus contactos, solo algunos o nadie.

Aprendé a darle estilo a tus mensajes

Los textos y palabras que enviás en tus mensajes no tienen porqué se planos y aburridos. WhatsApp tiene un truco para resaltarlos o darle estilo a los chats. Activarlo es muy fácil: solamente deberás ingresar un simple código antes y después de las palabras que quieras enviar en negritas, tachadas o en cursiva. Aquí te compartimos la clave:

Para enviar en negrita, ingresá el asterisco (*) antes y después de cada palabra o frase ► si escribís *Hola*, la otra persona recibirá Hola.

Si en lugar de un asterisco, tipeás un guion bajo, convertirás las palabras en cursiva ► si escribís _Hola_, la otra persona recibirá Hola.

Por último, para obtener un efecto de tachado deberás tipear el caracter ~ antes y después de la frase o palabra.

Cómo enviar audios en modo “manos libres”



No todo el mundo conoce la función manos libres para enviar audios en WhatsApp. Para hacerlo solo deberás arrastrar el botón verde que tiene el micrófono hacia arriba. Inmediatamente se activará la opción y podrás hablar sin tocar la pantalla del celular.