Con el objetivo principal de seguir cuidando las reservas, el Gobierno anunció finalmente la creación de otros tres nuevos tipos de cambio. Con todo en total, ya conviven a nivel local unos 15 dólares. De qué se trata el nuevo dólar Qatar, el dólar Cultural y el dólar Lujo; desde cuándo estarán vigentes y qué pasa si supero los US$ 300 de gastos con tarjetas en el exterior. Con todo, los nuevos dólares seguirán valiendo el doble que el dólar oficial.

Con un dólar oficial en $ 157, y dólares nuevos por encima de los $ 300, la devaluación del peso en total alcanza el 50%.

De los nuevos, el tipo de cambio más popular será, sin dudas, el "dólar Qatar", no sólo por el inminente comienzo del Mundial de Fútbol, si no por el apetito viajero que caracteriza a los argentinos. Algunos ya hasta hablan de un dólar Cosquín, porque hasta veranear por la Argentina costará mucho más.

En este marco, los argentinos que estén pensando en viajar hacia un país extranjero deben tener algunos puntos clave en cuenta, a saber:

1. El recargo del 25% no se aplica para consumos inferiores a los USD 300, únicamente para aquellos gastos iguales o superiores a esa cifra; además, el límite se actualiza cada mes.

2. El límite de 300 dólares mensuales es contabilizado por persona. Es decir que, por ejemplo, una familia podría dividir los gastos de un viaje hacia el exterior entre cada uno de sus integrantes para no superar los 300 dólares individualmente y así evitar el 25 por ciento extra.

3. No obstante, según algunos expertos un banco no puede saber cuánto gastó su cliente con la tarjeta de otro banco. Siguiendo ese criterio, otra opción para evitar la percepción adicional del 25 por ciento es gastar con diferentes tarjetas siempre que los consumos no superen los 300 dólares.

4. Los argentinos que sí deban pagar la nueva percepción del 25% para consumos en el exterior deben saber que la misma se realiza a cuenta de Bienes Personales en caso de que se trate de una persona física o a cuenta del impuesto a las Ganancias en caso de otros sujetos, como podría ser una sociedad anónima.

Entonces, quienes no paguen el impuesto a los Bienes Personales y hayan tenido que pagar la nueva percepción, podrán solicitar su devolución según lo dictamina el Régimen de Devolución de Percepciones previsto en la RG (AFIP) 4815. No obstante, el mismo lo podrán realizar recién a partir del 1º de enero del siguiente año en el que se aplicó el recargo.

Dólar Turista: qué impuestos se pagan ahora​

​Desde 2020, en medio de la pandemia, el Gobierno decidió encarecer los gastos con tarjetas cuyo fin se concentraba en hacer turismo en el exterior. Los primeros impuestos fueron: el impuesto PAIS por el que aún se percibe un 30% más a la cotización del dólar oficial. Y el Impuesto de retención a cuenta de Ganancias que en principio era del 35%, y desde julio pasado quedó desdoblado en 45% para los gastos afuera. Desde este miércoles se suma un 25% más a cuenta de Bienes Personales.

Las modificaciones no afectarán el pago de los servicios de streaming, como Netflix, Spotify y Google, a los que hoy se le aplica un 74% de recargo (8% de impuesto PAIS, 21% de IVA y 45% de Ganancia.

Así mismo, los pasajes terrestres a países limítrofes, gastos médicos y proyectos de investigación seguirán con el beneficio de no pagar el Impuesto País y percepciones.

Qué busca el Gobierno​

La idea es desalentar el uso de los plásticos en dólares y que los argentinos que viajan usen sus billetes físicos, Los billetes representan un consumo individual, un gasto de los dólares propios, los que se tienen debajo del colchón o en el sistema bancario. En cambio si uno gasta con tarjeta en dólares, luego en general se pesifican los consumos, y esos billetes salen del Banco Central.

Dólar Turista: a cuántas personas podría alcanzar la medida​

Según estimaciones oficiales, la medida alcanzará a 200.000 personas con consumos de tarjeta en moneda extranjera (7% del total), que gastaron US$ 263 millones, un 81% del consumo total. Mientras que 2,8 millones de consumidores con tarjeta (el 93% restante) gastó US$ 60 millones, un 19% del consumo total.

Dólar Cultura

En tercer lugar, habrá un nuevo tipo de cambio para eventos culturales contratados en el exterior (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento) con la aplicación del impuesto país del 30%. Considerando un tipo de cambio Banco Nación de $ 157 y el tributo, el dólar será de $ 204. El Banco Central todavía evalúa si acotará el plazo actual de 180 días para que el sector acceda al mercado único de cambios.