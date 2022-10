Messi habló sobre las lesiones de Di María y Dybala

Se aproxima el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y cualquier tipo de lesión enciende las alarmas en las distintas selecciones. Este es el caso de Argentina, que en los últimos días varias de sus principales figuras registraron diversas molestias físicas.

“Es un mundial diferente, al jugarse en una época diferente a las anteriores. Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera. Como decías vos, lo que le pasó a Paulo, a Fideo, a nivel personal ya lo preocupa a uno, y después ver esas cosas te da mas miedo, entre comillas”, reflexionó el capitán Lionel Messi durante una entrevista con DirecTV Sports.

El caso del futbolista de Juventus es el más leve de los dos. El elenco de Turín difundió un parte médico en el que informan que el rosarino tiene “una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho”. Según el comunicado, su recuperación demandaría aproximadamente unos 20 días, por lo que llegaría en óptimas condiciones para el debut ante Arabia Saudita en Estadio Lusail.

Lo de la Joya pareciera ser más complejo, producto de una lesión en el recto femoral izquierdo. Aunque desde Roma aclararon que “ya inició el proceso de recuperación”, no explicaron los tiempos para su rehabilitación. La prensa italiana sostiene que el cordobés podría estar entre 4 y 8 semanas fuera de las canchas, por lo que corre serio riesgo de quedar afuera de la Copa del Mundo.

La Pulga, no obstante, aclaró que lo mejor es no salir a jugar con temor a sufrir una lesión y confía en que ambos futbolistas puedan decir presente en Qatar 2022. “Salir a jugar pensando en eso puede ser contraproducente. Y lo mejor es actuar con normalidad, como siempre. Jugar, es la mejor manera de estar bien. Ojalá se recuperen. creo que tienen tiempo de sobra para poder recuperarse y estar bien”, esbozó el capitán.

Messi fue elegido el mejor de todos los tiempos

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por delante de figuras inconmensurables como Diego Armando Maradona, Pelé o el mismo Cristiano Ronaldo, "contrincante" contemporáneo con quien es inevitable comparar día a día.

Que Leo Messi fuera apuntado como el mejor de todos, lo determinó revista 'Four Four Two', que ha realizado un ránking de los 100 mejores futbolistas de toda la historia del mundo.

Para la realización de esta lista exclusiva encabezada por el crack rosarino, la revista tuvo en cuenta "la influencia que tuvieron los jugadores en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y sus logros".

"Expertos, escritores y fans intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Pero todos fallarán. En 20 años, los jóvenes aficionados al fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... Pero hasta que no vean los vídeos no tendrán una idea de lo que se han perdido", asegura la 'Revista Four Four Two'. Por eso lo elige a Messi como el mejor de todos los tiempos.