Desde hoy y hasta el domingo las condiciones climáticas serán similares en Tucumán y se esperan jornadas que combinan cielos nublados, intervalos soleados y temperaturas cálidas, desde Los Primeros te ofrecemos toda la agenda cultural para este fin de semana y festejar el Día de la Madre con todo.

Se proyectará la película “Minions 2: nace un villano” en la Casa del Bicentenario

En el marco del ciclo de “Cine Familiar” organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, este viernes, a las 21, se proyectará la película animada “Minions, nace un villano” en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega y Lamadrid.

Producida por “Universal Pictures”, en esta nueva entrega de la divertida saga Gru planea convertirse en un súper villano a la sombra de "Los salvajes seis", un grupo de villanos a quienes admira. Para demostrarles que puede ser igual de malvado, Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda. Para lograr su objetivo, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. La entrada es libre y gratuita.

La plaza Independencia será escenario de espectáculos gratuitos

Para festejar el “Día de la Madre”, que se celebra este domingo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán preparó un fin de semana especial en la plaza Independencia, donde se presentará el espectáculo gratuito “Madres que Cantan”.

Este sábado, a las 20, actuarán las cantantes Mariela Narchi, quien interpretará canciones folclóricas; Romina Barros, con un repertorio popular; Patricia Rodríguez, con un cancionero de los mejores tangos; y María Silvia Soria, con una performance de música lírica.

En tanto, el próximo domingo, en el mismo horario se presentará en la plaza Independencia el show musical de “Esteban Mirabella y las Twins”, con un amplio repertorio de música popular y éxitos de todos los tiempos. El evento será conducido por Rody Acosta y se suspenderá en caso de lluvia.

Ballet Contemporáneo de la Provincia

El Ballet Contemporáneo de la Provincia, dirigido por Patricia Sabbag, ofrecerá una nueva función este sábado 15 de octubre a las 21h. en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601). Entrada libre y gratuita.

Durante la primera parte del espectáculo denominado Octubre con Danza, el cuerpo estable presentará “Romeo y Julieta”, con música de Héctor Berlioz, y la intervención de los bailarines Ana Carolina Represas y Alfredo Salomón; “Carmen, la Habanera”, con música de Geroge Bizet y la orquesta y coro de la Ópera de París, a cargo de los bailarines Rita Di Vece, Damián Carabajal, Walter Ferreyra, Juan Manuel Martinez, Gabriel Gómez Sastre y Rafael Segovia; y Libertango, donde las parejas integradas por María Aguilera y Damián Carabajal, Ana Represas y Alfredo Salomón, Noelia Robles y Francisco Morán, Romina López y Rafael Segovia, bailarán al ritmo de Astor Piazzola y Forever Tango. En todos los casos, la coreografía es de Patricia Sabbag.

Luego, el Ballet Contemporáneo repondrá “Bajo tu sombra”, que trata sobre el interior personal e individual, cuando depende de otro ser directa o indirectamente, creando un vínculo agobiante. La coreografía en este caso es del destacado Jorge Amarante, que también es el responsable del diseño de vestuario e iluminación de la obra.

Hacer compras y disfrutar de platos regionales en el Mercado Dorrego

En el Mercado Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, los vecinos pueden realizar sus compras semanales a precios más que convenientes, de lunes a sábados, de 9 a 15 y de 18.30 a 21.30, y los domingos, de 9 a 15.

En ese centro de compras, que fue habilitado en 2021 por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, hay locales de panadería, carnicería, rotisería, productos regionales, pollería, verdulería, fiambrería, pescadería y semillería, entre otros.

Además, las familias pueden disfrutar de platos regionales y comidas rápidas en los puestos de gastronomía que funcionan en ese espacio, en la zona sur de la Capital.

Por iniciativa de la Municipalidad, inmueble ubicado frente a la plazoleta Dorrego fue remodelado y acondicionado para que allí se instalen los ex puesteros del Mercado del Norte que no tenían otra fuente de ingresos y que no pudieron alquilar otros locales, tras la clausura del viejo edificio de calle Maipú y Mendoza, en marzo de 2021, por peligro de derrumbe.

Vale aclarar que este domingo, por conmemorarse el Día de la Madre, el Mercado Dorrego no abrirá sus puertas.

El “Rosita Ávila” ofrece una variada cartelera de espectáculos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a los vecinos a disfrutar de la cartelera de espectáculos programada para esta semana en el Teatro Municipal “Rosita Ávila”, ubicado en Las Piedras 1.550, en el predio del ex Mercado de Abasto.

Los shows que se presentarán y sus horarios son los siguientes:

Viernes: a las 21.30, el tenor Fabián Abad junto a la ONG “El Sentir de los Pueblos” y representantes de las colectividades de Italia, España y México, presentarán el show “Tres culturas, una voz”. Se trata de un recital de música popular organizado en el marco del “Día de la Diversidad Cultural”, que se conmemora el 12 de septiembre. Se escucharán canciones de esos países, en un espectáculo audiovisual y que incluirá proyecciones de imágenes. El valor de las entradas generales es de $ 1.000.

Sábado: a las 18, subirá a escena la obra infantil “Cumbre de villanos”, que cuenta la historia de un grupo de divertidos personajes que se unen para intentar salvar al planeta. Actúan Romina y Cecilia Toledo, Lourdes Salas, Juan Mauricio López, Esteban Díaz y Benjamin Tannuré Godward. El libreto y la dirección son de Lourdes Salas. El valor de las entradas es de $ 1.000, las generales, y las anticipadas a $ 700.

La boletería del Teatro Municipal atenderá de 18 a 22. Para más información, comunicarse al teléfono: 4200338.

Feria Gourmet por el Día de la Madre en la plaza San Martín

Los aromas y sabores de la Feria Gourmet organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverán este fin de semana a la plaza San Martín, que se convertirá en un gran patio de comidas al aire libre para que las familias puedan disfrutar y festejar el Día de la Madre.

Este sábado y el próximo domingo, de 18 a 1 de la mañana, en ese paseo ubicado en Lavalle y Chacabuco, en barrio Sur, se instalarán puestos de venta de platos regionales, comidas rápidas, sánguches, carnes asadas, postres y bebidas.

En esta edición especial por el Día de la Madre, quienes visiten la Feria Gourmet el fin de semana podrán disfrutar de sorteos y de shows gratuitos, a cargo del grupo de música tropical “La Ksb (Karina Suena Base)”.

Visitá la Feria “Arte-Sano” de la plaza Temática

La Feria de Artesanías y Diseño “Arte-Sano” de la plaza Temática, ubicada en calle Congreso y San Lorenzo, se está convirtiendo en un paseo tradicional para las familias tucumanas y los turistas que visitan nuestra ciudad.

Los puestos de la Feria se podrán recorrer este jueves y el viernes, de 18 a 22; y el próximo sábado, de 18 a 23.

En ese espacio, a pocos metros de la Casa Histórica, se exponen artesanías, producciones textiles, indumentaria, accesorios, plantas, artículos de diseño, chocolates y alfajores artesanales, entre otros productos.