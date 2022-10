Lechuga, pollo, queso, picatostes de pan y la clásica salsa son los ingredientes principales de la famosa ensalada Caesar -o César- una de las favoritas para un almuerzo o cena. En conjunto, este plato crea una fiesta de sabores para el paladar y por eso- como todo alimento- es muy importante su preparación y presentación para que el comensal que la pida en un restaurante viva una grata experiencia. Parece descabellado esta última aclaración, pero cobra más sentido para un grupo de seis amigas que se disponían a disfrutar de esta comida, en medio de lo que creían que sería una salida particular. Y lo fue, pero por la desagradable situación que vivieron con su cena, que lejos estuvo de ser un manjar. “Fue una vergüenza”, contó Micaela, la joven protagonista del desconcertante video que se convirtió en viral.

En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en el sitio virtual donde las personas exponen diversas situaciones que generan sentimientos en quienes las consumen. Desde experiencias fuera de lo “normal” hasta increíbles momentos, para muchos poco creíbles. Muchos de ellos crean foros de discusión e intercambio de opiniones y de allí nace el término “viral” como un contenido que alcanza masividad. Hay miles de publicaciones que alcanzan esta máxima exposición y a esta lista se sumó un video compartido por una joven llamada Micaela Otero.

La joven salió a comer con un grupo de amigas, como el primer paso de una noche de diversión. El sitio elegido para conocer por primera vez fue el bar Cruza, ubicado en el Campo Argentino de Polo, de Capital Federal. Cada una de ellas fue clara con el menú a degustar: ensalada Caesar. Entre risas y charlas esperaban su plato, y al cabo de algunos minutos, aquella alegría se transformó en una gran indignación que Micaela no dudó en registrar.

“Nos trajeron esto como ensalada Caesar y nos cobraron $2000″, se la escuchó decir indignada en el video que compartió en TikTok, mientras con la mano agarró del plato una planta de lechuga bañada con queso y una perceptible salsa. Acompañaban el plato cuatro pinchos de pollo frito.

“Le preguntamos a la moza que significaba un cogollo de lechuga y nos dijo que era una plantita que se colocaba abajo de la ensalada. Pensamos que era de decoración”, explicó Micaela en diálogo con LA NACIÓN, al referir sobre la descripción del plato en el menú que ofrece el sitio.

Esta imagen poco atractiva, casi no condice con la clásica ensalada Caesar que compone un plato gourmet. La gran polémica entre los usuarios se generó primero por la presentación que por separado poco tiene relación a esa fiesta de sabores que en conjunto brindan los ingredientes. Pero, más allá de este punto, el foco de atención fue respecto al aspecto de la planta de lechuga, que además de brindar un aspecto negativo, servida así, dificulta sin dudas la forma de comerla.

Video viral

Las amigas no dudaron en exponer su desconformidad ante las autoridades del bar, tanto por las ensaladas -en las que según dijeron también el pollo tenía un mal sabor- como por una pizza que pidieron por una suma de $2000 y al recibirla se trataba de una individual, algo que no estaba detallado en el menú. “Hicimos el reclamo porque era una vergüenza. Vino el gerente y nos dijo ‘si, este plato es un asco aparte, tu lechuga es más grande que la de la chica de al lado’”, reveló Micaela.

“Se llevó todo y solo nos cobraron los tragos que habíamos pedido”, agregó la joven sobre la reacción del encargado de atender las quejas de los clientes. El hombre argumentó que lo servido en el plato se trató de un “error”en el trabajo que se realizó en la cocina. Sin embargo, las amigas infieren en que en realidad se trata de una preparación que ofrecen de esa forma, ya que todas recibieron lo mismo. “A veces se quieren hacer los innovadores y no queda bien”, sentenció Micaela. Pero, no todo fue malo en la noche, ya que destacó que los tragos que pidieron tenían un buen sabor.

“Yo me levanto y me voy, no sin antes armar flor de lío”; “¿Cómo se atrevieron a tanto? No puede ser real”, “El cocinero estaban de mal humor”; “No puedo creerlo”; “Es una falta de respeto”; “Quiero imaginar que no pagaron por eso” y“La ensalada hágalo usted mismo”, fueron algunos de los comentarios que compartieron la indignación de las comensales.

Otros tantos usuarios se centraron más en la cuestión bromatológica del plato, al señalar que es un trabajo casi imposible lavar correctamente la lechuga sin realizarle cortes a la planta, por lo que la presencia de bichos sería un hecho fácil de comprobar. Pese a eso, las amigas aseguran que no visualizaron esto en sus platos, aunque también desconfiaron de la limpieza del alimento. Cabe destacar que la protagonista del video indicó que su publicación no puntualmente en contra del lugar, ya que era la primera vez que iban, sino que se trató de una desagradable sorpresa y posterior decepción.