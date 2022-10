Rodríguez Larreta reveló que está en pareja: "Estoy feliz"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confesó que está en pareja con una funcionaria de su gestión. El referente de Juntos contó que desde hace un tiempo mantiene una relación con Milagros Maylin: “Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó durante una entrevista televisiva.

Al respecto, Larreta hizo referencia a cómo mantiene reserva de su vida privada, ante los rumores que indicaban que había iniciado un nuevo vínculo amoroso, tras su separación de Bárbara Diez. “Soy muy cuidadoso y prudente. Lo hago para proteger a mis hijas y no exponerme, es una forma de cuidarlas”, señaló en LN+.

Larreta confesó que está en pareja

“Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”, reveló el jefe de Gobierno. Allí dio detalles sobre la elegida: se trata de Milagros Maylin, quien se desempeña actualmente en el área de Tercera Edad de la gestión porteña. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, contó al aire.

Sobre el perfil de Maylin, Rodríguez Larreta indicó: “Trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en la parte de tercera edad y estuvo mucho tiempo con María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, detalló.

Allí, Milagros Maylin se desempeñó en tareas del programa de integración de villas, contó el jefe de Gobierno de la Ciudad. “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera”, se sinceró Larreta y concluyó: “Realmente, estoy muy feliz”.