El Senador Nacional Pablo Yedlin pasó por LP+ y se refirió a temas cruciales para la actualidad del país y Tucumán. Pidió una solución urgente de las asimetrías de subsidios para el transporte público de pasajeros que lleva hoy a un paro en la mayoría de las provincias.

También solicitó la aprobación del Presupuesto 2023 donde están contempladas obras para la provincia. Además, hubo referencias a las paritarias sindicales.

Paro de colectivos y conflicto en el transporte público

"Son nueve millones de argentinos sin servicio. Un desastre. El Estado nacional otorga los subsidios y se atrasan. Las provincias hacen un esfuerzo y no alcanza. Hay una inequidad pero si se resuelve, no solucionará el problema de fondo".

"Es una situación muy grave. UTA no entiende, la economía del país no ayuda pero el transporte no puede tener estos vaivenes".

"No podemos tener la electricidad, el boleto, el agua más caros que en Buenos Aires. Este es un tema histórico en el país. Los porteños creen que pueden manejar todos los subsidios y a eso lo tenemos que solucionar. Esto pasa en todas las provincias".

"Es llamativo que en el AMBA no haya paro y en el interior si".

Presupuesto 2023

"El Poder Ejecutivo necesita un Presupuesto. Tiene que primar la cordura y el trabajo. Claro que vamos a tener diferencias pero necesitamos que ese Presupuesto salga. Hay muchas obras para Tucumán contempladas ahí".

Paritarias

"Tenemos una inercia inflacionaria. El gran desafío del Ministerio de Economía es el acuerdo de precios y salarios. Si se logra estabilizar los precios, no se necesitarían de paritarias tan altas".