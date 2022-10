Mónica Cahen D´Anvers reapareció en las redes sociales con una tierna propuesta para celebrar el Día de la Madre. A una de semana de la muerte de su esposo, César Mascetti, la mítica conductora de Telenoche se encuentra acompañada por su círculo más íntimo y no dudó en acercarse a sus seguidores con un precioso gesto de amor.

En las últimas horas, la periodista se mostró junto a su hija en una huerta repleta de flores, Sandra Mihanovich para hacerle una invitación a sus seguidores: que el próximo domingo le regalen a sus mamás una rosa de su campiña.

“El domingo que viene es el día de la madre y en la campiña tenemos muchas rosas que plantaron César y mamá, y se nos ocurrió una buena idea”, comentó Mihanovich en el video. “La idea es que vos le puedas regalar a tu mamá o a tu hija una rosa de la campiña. Pero en vez de que yo la corte, te presto una tijera y cortás la que a vos te guste: la anaranjada, la roja, la blanca”, agregó Mónica.

Por supuesto, la publicación recibió miles de comentarios de sus seguidores y colegas, que aprovecharon la ocasión para dedicarle tiernos mensajes de apoyo en este momento de dolor.

La emotiva carta de despedida de César Mascetti

El martes 04 de Octubre, falleció el destacado periodista César Mascetti, a los 80 años, esposo de Mónica Cahen D´Anvers. Su familia y amigos lo despidieron en San Pedro, el lugar que él había elegido para vivir en los últimos años con su pareja, Mónica Cahen D´Anvers, luego de retirarse de la televisión.

En una emotiva ceremonia, una de las que tomó la palabra fue Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, quien leyó la última carta que había escrito Mascetti.

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″.

Continuando con la ceremonia y luego de la lectura de la carta hubo una suelta de palomas en su honor.

Luego, Sandra cantó “Por tu ausencia”: “Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón, Y si me falta el corazón. Es que en cielo estamos los dos”. Antes de irse, agradeció a los periodistas el respeto con que los trataron “en nombre de mamá y de toda la familia” y dijo que César era un hombre “extraordinario”. “La carta la leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy, pero vale llorar”, agregó. “Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así”, cerró acompañando a su madre en el duro momento.