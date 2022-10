La frase de José Mourinho ya había sido suficientemente preocupante: “Es poco probable que pueda volver antes de 2023″. Descartado el resto de la temporada en Roma, la pregunta que se instaló es si Paulo Dybala, entonces, iba a poder llegar físicamente en condiciones para el Mundial de Qatar.

Los estudios iniciales dieron confirmaciones de un problema en el cuádriceps femoral izquierdo, pero recién la resonancia magnética que le practicaron en las últimas horas en la Clínica Villa Stuart dio mayores precisiones del tema: tiene una lesión en el recto femoral izquierdo.

El primer informe indica que “ya inició el proceso de recuperación”, aunque no se expusieron tiempos precisos de la rehabilitación. Los planteos iniciales ponían sobre la mesa la posibilidad de pasar entre 4 y 8 semanas fuera de la cancha, un detalle no menor ya que en un mes y medio el equipo nacional tendrá su estreno en la competencia de Qatar. La idea es realizar otra resonancia magnética dentro de una semana para evaluar cómo evoluciona su pierna, según detalló el Corriere dello Sport.

Paulo Dybala se lesionó tras ejecutar un penal en el triunfo de la Roma

Si bien el planteo es que “Dybala podría recuperarse de la lesión antes del inicio” del Mundial, la realidad es que hoy su presencia es un verdadero misterio. Seguramente estará en la nómina preliminar que se presentará en los próximos días y en base a los próximos estudios se conocerá si lo incorporan a la lista definitiva. En Italia confirmaron que la Joya habló tanto con Lionel Scaloni como con su ayudante, Walter Samuel, quienes le dieron “algo de consuelo”. “No se ha comunicado oficialmente el alcance de la lesión, pero se supone que ronda el segundo grado, dado que el argentino, lesionado el pasado 9 de octubre, permanecerá parado unas cinco semanas”, analizaron en la Gazzetta dello Sport, el mismo medio que aceptó su participación en Qatar “pende de un hilo”.

El cordobés se lesionó tras ejecutar un penal para marcar el 2-1 de su equipo ante Lecce por la Serie A e inmediatamente sintió un pinchazo que lo obligó a abandonar la cancha. El atacante es una de las variantes preferidas del entrenador Lionel Scaloni, aunque ya le había avisado en el pasado que debía estar en óptimas condiciones físicas para ser parte del plantel que jugará en Qatar.

En plenitud física, Dybala tenía casi asegurado un lugar en el plantel mundialista, pero todo se volvió sombrío. Dentro de 11 días, Scaloni deberá presentar una pre-lista de 35 jugadores para el Mundial. El corte de nueve jugadores llegará el 14 de noviembre, cuando quedará la delegación definitiva con los 26 apellidos. En ese momento, el cordobés habrá completado cinco semanas de la recuperación: podría estar 100% recuperado sólo si se cumple el escenario más optimista, que contempla una rehabilitación de cuatro semanas.

El último amistoso de la Argentina será 16 de noviembre, ante Emiratos Árabes Unidos, seleccionado dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Las alarmas por Dybala se dispararon el domingo, un hora después de finalizado el partido, con las declaraciones de Mourinho: “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023″. En un primer momento se pensó que el entrenador ya lo estaba descartando para el Mundial, pero su referencia era por el calendario de Roma para este año, que como ya se dijo, finalizará el 13 de noviembre.

Dybala recurrentemente con problemas físicos

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, cualquier lesión perturba, y más en el caso de Dybala, quien recurrentemente acusa problemas físicos. En los últimos dos amistosos del seleccionado, ante Honduras y Jamaica, el cordobés se sumó a la delegación en los Estados Unidos, pero no tuvo minutos en los partidos porque había llegado con molestias musculares. Se prefirió no arriesgarlo. Incluso Roma no quiso que viajase a la gira, pero finalmente accedió a la voluntad del jugador de sumarse al plantel, aunque luego no jugó ni un solo minuto.

El ex Instituto tenía una muy buena temporada desde que se incorporó a Roma por pedido de Mourinho, que le dio la confianza y lo transformó en un referente ofensivo. En ocho partidos por la Serie A suma cinco goles, más otros dos en tres cotejos por la Europa League. Venía con una serie positiva, marcando de manera consecutiva en los últimos cinco partidos, hasta que este domingo una lesión instaló oscuros presagios. El de Qatar sería el segundo Mundial en la carrera de Dybala. Estuvo en Rusia 2018, donde solo disputó 22 minutos en la derrota por goleada 3-0 ante Croacia.