Aseguran que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están separados

La relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no estaría en su mejor momento. Tanto es así que la versión que replican distintos portales de espectáculos es que “ya habrían decidido separarse” y que darían a conocer el fin noviazgo después del Mundial de Qatar 2022.

De este modo, se evitaría poner bajo los reflectores al futbolista, una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni, y a la cantante.

Las sospechas del final

“Ya están separados. Arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas”, indicó el periodista Guido Záffora al aire de Es por ahí.

Y añadió: “Ya lo tendría decidido, pero esperarían al final del Mundial para contarlo”.

El panelista reveló que Tini y Rodrigo ya habían estado a punto de separarse en otras ocasiones. “Tuvieron una crisis muy fuerte por la distancia”, sostuvo Záffora.

Además, indicó que las continuas peleas entre De Paul y Camila Homs colaboraron en el desgaste de la pareja.

El panelista indicó que el futbolista intentó solucionar todos sus problemas, pero que ese gesto no fue suficiente: “El jugador seguía muy nervioso y cuando Tini intentó dejarlo por Whatsapp, le mintió al Cholo Simeone (su director técnico) y se fue a buscarla a Miami”. Este gesto de amor le habría hecho cambiar de parecer a la cantante, que decidió seguir adelante con la relación.

Sin embargo, eso no evitó que trascienda la versión de una ruptura amorosa. “Ella está en Madrid, pero no se está quedando con Rodrigo sino en la casa de una amiga”, sumó el panelista. También reveló que “la cantante no fue por De Paul, sino por Lali Espósito, porque están trabajando en el próximo tema que van a lanzar juntas”, concluyó Záffora.