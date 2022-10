Agüero: "Ojalá salga campeón Atlético por Pusineri"

El ex delantero de la Selección Sergio Agüero confesó que sueña con que Atlético Tucumán se quede con el título, tras recordar su amistad con Pusineri.

Sergio Agüero está al tanto del sprint final del Torneo de la Liga y dejó en claro que desea que el Decano se quede con el título por su técnico, Lucas Pusineri, con quien compartió vestuario en Independiente.

En un torneo que no se definirá hasta recién la última fecha, el actual líder es Boca con 45 puntos (un partido menos) y le siguen Racing y Atlético Tucumán con 44 unidades.

“Ojalá gane Atlético Tucumán principalmente por Pusineri, quien jugó conmigo”, comenzó el Kun recordando su época en Independiente y agregó por Star +: “Fue como mi capitán en el club. Yo era muy chico y era un referente que me ayudó y dio consejos. Él siempre se portó muy bien, me ayudó y me involucró con el resto de los jugadores con jerarquía de aquel plantel".

Además, ahondó en detalles sobre lo que fue la fecha 24: "Copetti dijo ´ya somos campeones´... Boca tiene el partido con Gimnasia todavía. Está todo ahí, no sabes quien puede ser campeón. Creo que por experiencia puede ser Boca, pero no sé".