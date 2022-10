Alerta por la fuerte caída de exportación de porotos

La producción de porotos salteños, que cada año suele ser exportada casi en su totalidad a Brasil, en esta campaña debió colocarse en otros mercados, ya que el gigante sudamericano abasteció su demanda interna con producción local.

De esta manera, se estima que los envíos al vecino país cayeron entre un 80 y 90 por ciento este año, aunque los productores locales confían en que el año próximo Brasil se volcará de lleno a la soja y volverá a demandar los porotos salteños.

La semana pasada, Salta exporta por casi cien millones de dólares anuales a Brasil y que a la cabeza del ranking de envíos se encuentran las legumbres, principalmente el poroto negro.

Pero los datos, medidos a diciembre de 2021, no tuvieron su correlato este año. Un grupo de productores de legumbres de la provincia, nucleados en distintas entidades, aclararon que "este año la producción salteña que salió hacia Brasil debe haber rondado entre un 10 y un 20 por ciento de lo habitual".

"Esto ocurre porque Brasil está con un excedente de producción de legumbres, por lo que el requerimiento de los productos que normalmente compran en Salta está siendo muy bajo y va desde un 10 a no más del 20 por ciento de lo que compran todos los años", se indicó.

No obstante, algunos productores indicaron que "afortunadamente las mismas legumbres que consume Brasil están siendo demandadas por otros mercados, por lo que no se notó la baja de la demanda y no hubo caída de los precios, que es un dato importante".

Pero sí "se notó en que la comercialización se centraliza mucho, ya que el circuito para la exportación a Brasil es mucho más rápido: es decir, desde que una empresa le compra al productor las legumbres, la exporta y le liquidan las divisas pasan siete días".

En cambio, "esto contrasta con los 90 días mínimo para vender a otros destinos como Venezuela, Costa Rica, República Dominicana o Guatemala, destinos para los que hay que hacer una logística mucho más compleja, con 20 días de tránsito marítimo, etcétera".

"Por este motivo -señalaron desde el sector- se terminan centralizando las exportaciones en muchos menos exportadores, que son los que normalmente operan con Brasil".

En este sentido, uno de los productores de legumbres del sur de la provincia insistió en que "Brasil tuvo una sobreproducción de poroto negro puntualmente y casi no está demandando nada. Es más, Brasil tiene saldo exportable este año".

"Tal vez vienen por algún negocio puntual y después llevan algo de poroto blanco, garbanzos, porotos colorados o cranberries", detalló, pero explicó que "estos son porotos con un volumen mucho más bajo que el negro".

Esperan mayor demanda en 2023

Pese a la fuerte caída de la demanda brasileña por porotos de Salta este año, los productores locales están confiados en que el año que viene los envíos al vecino país retomarán el vigor de otros tiempos.

"Lo que pasó este año es que los productores brasileños hicieron porotos y cubrieron su consumo interno. Pero el año que viene estos productores se volcarán a la soja, que está con una rentabilidad tremenda en ese país", explicaron.

De concretarse esta situación, el mercado brasileño volvería a demandar porotos y legumbres salteñas para cubrir su consumo interno, como lo hace habitualmente.

Que los productores del país vecino concentren su atención en otros productos es favorable para los poroteros salteños, ya que Brasil supera ampliamente la producción local.

El factor climático

Los productores consultados por El Tribuno indicaron que "el año pasado fue muy difícil, con lluvias por debajo de la media. En Salta la cosecha fue por "debajo de lo esperado".

Anticiparon que "para la próxima campaña no tenemos expectativa aún", ya que "los inviernos siempre son muy secos y para el verano hablan de un fenómeno de La Niña nuevamente, con resultados similares al año pasado".

