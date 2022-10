Messi fue elegido el mejor de todos los tiempos

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por delante de figuras inconmensurables como Diego Armando Maradona, Pelé o el mismo Cristiano Ronaldo, "contrincante" contemporáneo con quien es inevitable comparar día a día.

Que Leo Messi fuera apuntado como el mejor de todos, lo determinó revista 'Four Four Two', que ha realizado un ránking de los 100 mejores futbolistas de toda la historia del mundo.

Para la realización de esta lista exclusiva encabezada por el crack rosarino, la revista tuvo en cuenta "la influencia que tuvieron los jugadores en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y sus logros".

"Expertos, escritores y fans intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Pero todos fallarán. En 20 años, los jóvenes aficionados al fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... Pero hasta que no vean los vídeos no tendrán una idea de lo que se han perdido", asegura la 'Revista Four Four Two'. Por eso lo elige a Messi como el mejor de todos los tiempos.

En qué puestos quedaron Cristiano Ronaldo, Maradona y Pelé

Diego Armando Maradona, el pibe de Villa Fiorito, quedó segundo en el ránking; lo sucede el "Bicho" CR7 en el puesto 3; mientras que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quedó relegado en el cuarto escalón.

La lista de los 100 jugadores más importantes

Leo Messi

Diego Armando Maradona

Cristiano Ronaldo

Pelé

Zinedine Zidane

Johan Cruyff

George Best

Franz Beckenbauer

Ferenc Puskas

Ronaldo Nazario

Gerd Müller

Alfredo Di Stefano

Michel Platini

Zico

Garrincha

Bobby Charlton

Paolo Maldini

Romario

Giuseppe Meazza

Andrés Iniesta

Franco Baresi

Marco Van Basten

Eusebio

Xavi Hernández

Carlos Alberto

Ronaldinho

Ruud Gullit

Manuel Neuer

Sócrates

Raymond Kopa

Lev Yashin

Lothar Matthaus

Stanley Matthews

Valentino Mazzola

Matthias Sindelar

Luis Suárez

Francisco Gento

Bobby Moore

Michael Laudrup

Roberto Baggio

Kenny Dalglish

Paolo Rossi

Nandor Hidegkuti

Gunter Netzer

Gianluigi Buffon

Didi

Rivellino

Kevin Keegan

Thierry Henry

Nilton Santos

José Manuel Moreno

Oleg Blokhin

Jairzinho

Gaetano Scirea

Dino Zoff

Juan Alberto Schiaffino

Fritz Walter

Daniel Passarella

Gordon Banks

Gianni Rivera

Karl-Heinz Rummenigge

John Charles

Dixie Dean

Gunnar Nordahl

Johan Neeskens

Denis Law

Sandro Mazzola

Dennis Bergkamp

Jimmy Johnstone

Ronald Koeman

Omar Sivori

Teofilo Cubillas

Dani Alves

Eric Cantona

Jose Andrade

Cafú

Frank Rijkaard

Florian Albert

Luka Modric

Just Fontaine

Josef Masopust

Jimmy Greaves

Hugo Sánchez

Wayne Rooney

Philipp Lahm

Alan Shearer

Allan Simonsen

Sergio Busquets

Hristo Stoichkov

Roberto Carlos

Giacinto Facchetti

Peter Schmeichel

Sandor Kocsis

Luis Figo

Djalma Santos

Javier Zanetti

George Weah

Kaka

Mario Kempes

Gheorghe Hagi

Otros argentinos que figuran en la lista son José Manuel Moreno (51), Daniel Pasarella (58), el "Pupi" Zanetti (96) y Mario Kempes (99)