Se conoció la grilla del Lollapalooza 2023

Tras dos años en los que el evento debió reprogramarse por la cuarentena de Covid-19, el Lollapalooza Argentina se realizará entre el 18 y el 20 de marzo del año que viene.

El lugar elegido será el Hipódromo de San Isidro, el espacio en el que se realizó su primera edición en Argentina en 2014.

¡Comprá los últimos 3 DAY PASS a $50.000 + service charge y disfrutalo en 6 cuotas sin interés de $8.333 + service charge con Santander American Express a través de https://t.co/VfC6w2Erpa pic.twitter.com/zN0kOjKY96 — Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) October 11, 2022

La grilla estará encabezada por grandes artistas internacionales como Drake, Billie Eilish, Blink 182 (con su formación original), Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X.

De esta manera se confirma una nueva edición de este encuentro musical, establecido desde 2014 como el más relevante en la Argentina a fuerza de continuidad, imponentes y variadas grillas y oferta de entretenimiento; para la cual se reactiva la venta de los últimos abonos para las tres jornadas a través de la plataforma Allaccess.

Habrá dos esperados debuts que, ya de por sí, justifican la presencia en el encuentro. La británica Billie Eilish podrá finalmente saldar su deuda con los fans locales que se frustraron con la cancelación del show previsto para 2020 por la pandemia de coronavirus. También llegará por primera vez a Sudamérica el pop punk de Blink-182, otro número largamente esperado por los amantes del género.

Otro plato fuerte estará dado por la española Rosalía, quien ya fue parte de una edición local de este Festival, pero cuando aún no había explotado su figura. Esta vez llegará a pocos meses de haber hechizado a quienes asistieron a su debut en solitario en nuestro país, cuando en agosto pasado presentó su "Motomami Tour" en el porteño Movistar Arena.

La grilla completa:

Viernes 18 de marzo

Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Little Simz, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912, Zenon Pereyra, Bianca Lif y Limón.

Sábado 19 de marzo

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba, JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucia Tacchetti y D3FAI.

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas | Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99'.