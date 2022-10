Malas noticias en la selección argentina. En medio de la incertidumbre por las molestias físicas de Lionel Messi y Paulo Dybala, este martes Ángel Di María dejó una imagen de preocupación en el partido entre la Juventus y Maccabi Haifa por la cuarta fecha de la Champions League. El zurdo de 34 años se retiró dolorido del campo de juego cuando iban apenas 22 minutos de partido.

El Fideo sintió una molestia en la pierna derecha cuando corría hacia el balón y de inmediato frenó su carrera, levantó la mano y pidió que lo sustituyeran. Esto ocurre cuando queda casi un mes para el inicio del Mundial de Qatar.

El momento en el que Di María sintió dolor en su pierna derecha

En la jugada se ve claramente cómo Di María siente lo que podría ser un tirón en el posterior derecho. Hasta el momento, no hay ningún parte médico de la Juventus con respecto a su cuadro que ha encendido las alarmas en la selección argentina y que dejó al Fideo entre lágrimas en el banco de los suplentes después de abandonar el campo.

Es que en una semana han sido tres los jugadores que habitualmente son llamados por Lionel Scaloni los que han tenido inconvenientes físicos. Uno de ellos es nada menos que Lionel Messi, quien tras salir frente al Benfica por voluntad propia la semana pasada y ausentarse del partido frente al Reims por la Ligue 1, no se entrenó con el grupo en la sesión de este lunes y no jugará con el PSG el duelo por la Champions League de hoy. La Pulga tendría un problema en uno de los gemelos, aunque aún no hubo un parte médico que de detalles sobre su cuadro.

El otro es Paulo Dybala, quien según indicó la cadena Sky Sport en Italia, los estudios médicos confirmaron la lesión del cuádriceps femoral. De esta manera, La Joya podría estar fuera de las canchas de 4 a 8 semanas. La duración exacta de su recuperción la establecerá la resonancia magnética que se le realizará en las próximas 24 a 36 horas, en cuanto se se reduzca el hematoma que tiene en la zona.

Se confirmó el último amistoso de la Selección argentina antes del Mundial

La Selección argentina jugará su último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles 16 de noviembre, desde las 12.30. El rival será Emiratos Árabes Unidos y el encuentro se disputará en el Estadio Mohamed bin Zayed.

La información fue confirmada este lunes por el Consejo de Deportes de Abu Dhabi en sus redes sociales oficiales. Además, ya se pusieron en venta las entradas para el cotejo.

Durante su estadía en Abu Dhabi, el conjunto albiceleste también realizará un entrenamiento abierto. Este evento será en la previa del amistoso, el domingo 13 de noviembre, a las 11 de la Argentina, en el estadio Al Nahyan. Solo podrán acceder los fanáticos que compren sus tickets previamente para esa fecha en especial.

De esta manera, el conjunto que dirige Lionel Scaloni tendrá su última prueba seis días antes del debut en el Mundial, que será el 22 de noviembre ante Polonia por la primera fecha del Grupo C.

Emiratos Árabes será la última parada de la Selección argentina antes de aterrizar en Qatar. Para ese entonces, la delegación ya estará compuesta por los 26 jugadores que representarán al país en el torneo que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.