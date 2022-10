Bono ANSES de $50.000: qué se sabe hasta ahora

El Gobierno analiza el pago de un bono de casi $50.000 que pagará a través de ANSES casi 2 millones de personas.

Al igual que otros beneficios comunicados por el ministro de Economía Sergio Massa y otorgados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el objetivo en este caso será brindar ayuda económica a los sectores más golpeados por la inflación.

¿Cuánto pagará el bono especial de ANSES?

Dado que la medida está en elaboración aún se desconoce el monto que se pagará.

Una versión aún no confirmada indica que serían tres pagos de $16.500, con lo que el total estaría cerca de los $50.000.

¿Quiénes cobrarán el bono especial de ANSES?

La medida que elabora el Gobierno para el pago de un bono especial apunta a al menos 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al Potenciar Trabajo.

¿Cuándo se pagará el bono especial de ANSES?

La intención del Gobierno es que el bono especial de ANSES se pague a partir del mes de octubre.

ANSES: ¿cuándo cobran jubilados y pensionados?

Este martes, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 y 9 serán los primeros en cobrar por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes luego del fin de semana extra largo, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El organismo previsional detalló que "este mes los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria y los que perciban un haber mínimo cobrarán un bono extra de $ 7.000 y de $ 4.000 para los que perciban dos sueldos mínimos y además en octubre se aplicará la segunda cuota de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que aumentará un 7% y pasará a ser de $ 54.550. Este incremento impacta en los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Programa Acompañar.

La Anses recordó, además, que hasta el 14 de noviembre seguirá el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Mientras que las de la segunda quincena se abonará desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre 2022.

ANSES: las fechas de cobro de octubre 2022 para Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 3 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 4 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 5 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 6 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 11 de octubre.

ANSES: fechas de cobro de octubre 2022 para jubilados y pensionados con haberes inferiores a $48.729

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 14 de octubre.

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre.

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre.

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre.

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre.

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre.

ANSES: fechas de cobro de octubre 2022 para jubilados y pensionados con haberes superiores a $48.729

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre.

ANSES: fechas de cobro de octubre 2022 para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI serán acreditadas entre el miércoles 12 de octubre y el lunes 14 de noviembre.

ANSES: fechas de cobro de octubre 2022 para desempleo

Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 24 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 25 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 26 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 27 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 28 de octubre.

Plan 2 y 3