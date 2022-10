Mundial Qatar 2022: cuánto salen los servicios de streaming

La Selección Argentina debutará en Qatar 2022 el martes 22 de noviembre a las 07:00 horas. ¿Cuáles son las opciones para no perderse ningún partido?

A un poco más de un mes para el inicio del Mundial Qatar 2022, los seguidores de la "Scaloneta" ya palpitan los partidos que disputará la Selección Argentina, que encabeza Lionel Messi, a partir del 22 de noviembre, su primera rival será Arabia Saudita.

La albiceleste forma parte del grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. El primer partido de la Argentina se jugará en el estadio Lusail a las 07:00 horas. Qatar 2022 podría ser el último mundial de Messi y nadie está dispuesto a perdérselo, es por ello, que las y los argentinos harán lo necesario por seguirlo.

Los horarios de los partidos coinciden con el ingreso al trabajo o el viaje al mismo. Para no perderse ninguno, una opción es mirar los encuentros a través de las plataformas de streaming.

Faltan 39 días para que empiece el Mundial Qatar 2022. El primer partido inaugural lo jugarán la selección anfitriona y Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 13 horas de Argentina.

Desde la Argentina, el Mundial se podrá ver en televisión por DirecTv, TyC Sports y la TV Pública, como así también a través de internet y su versión móvil, y se podrá escuchar por Radio La Red, según informó la FIFA.

Los canales de cable que pasarán los partidos de la Selección Argentina y del resto de los equipos que disputarán el próximo torneo poseen opción de reproducción vía streaming.

Una de las plataformas de streaming que pasarán los partidos de Qatar 2022 será Flow. Esta plataforma ofrece dos tipos de servicios para su contratación: Now y Box. El primero permite la reproducción en simultáneo de 2 dispositivos y el segundo tiene acceso a YouTube, Prime Video, Netflix y Disney +. El precio arranca en los $ 1800 hasta los $ 4790.

DirecTV Go es otro de los servicios de streaming para no perderse el mundial, no sólo tiene deportes, sino también series y películas. Ofrece dos opciones de servicio: básico ($ 1890) y full ($ 2790). Además, es gratuito para los clientes de DirecTV y cuenta con una prueba gratis de 7 días.

Uno de los últimos servicios es el Telecentro Play, que ya viene incorporado en el servicio de cable e internet que ofrece la empresa.

Se confirmó el último amistoso de la Selección argentina antes del Mundial

La Selección argentina jugará su último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles 16 de noviembre, desde las 12.30. El rival será Emiratos Árabes Unidos y el encuentro se disputará en el Estadio Mohamed bin Zayed.

La información fue confirmada este lunes por el Consejo de Deportes de Abu Dhabi en sus redes sociales oficiales. Además, ya se pusieron en venta las entradas para el cotejo.

Durante su estadía en Abu Dhabi, el conjunto albiceleste también realizará un entrenamiento abierto. Este evento será en la previa del amistoso, el domingo 13 de noviembre, a las 11 de la Argentina, en el estadio Al Nahyan. Solo podrán acceder los fanáticos que compren sus tickets previamente para esa fecha en especial.

De esta manera, el conjunto que dirige Lionel Scaloni tendrá su última prueba seis días antes del debut en el Mundial, que será el 22 de noviembre ante Polonia por la primera fecha del Grupo C.

Emiratos Árabes será la última parada de la Selección argentina antes de aterrizar en Qatar. Para ese entonces, la delegación ya estará compuesta por los 26 jugadores que representarán al país en el torneo que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.