Ascárate en contra de quitar la rotonda en Camino del Perú

Mientras los municipios de San Miguel de Tucumán y de Yerba Buena se aprestan a dar por iniciado los trabajos para remover la rotonda de Camino del Perú, que separa a esas ciudad por medio de las avenidas Belgrano y Presidente Perón, respectivamente, el legislador provincial José Ricardo Ascárate, afirmó que el problema en el tránsito no es la rotonda sino los semáforos que funcionan en el mismo lugar.

El ingeniero que tiene una amplia experiencia en la cuestión vial ante su paso por la Dirección Provincial de Vialidad manifestó a Los Primeros TV que "se está sacando para poner semáforos, vaya con la novedad. Estamos volviendo para atrás en materia de obras desde el punto de vista de la ingeniería del tránsito" y ante una consulta afirmó que está totalmente en desacuerdo con que se retire la rotonda de Camino del Perú.

Explicó que "tengo una filmación hecha en un día de lluvia y sin semáforos, entre las 12.30 y las 13.30 de un día de semana, un trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, donde se puede apreciar cómo funcionaba la rotonda. Porque el problema son los semáforos, que generan una cola de tres cuadras de vehículos". Según Ascárate, en Tucumán es el único lugar donde coexisten la rotonda y los semáforos.

En base a su conocimiento, apuntó que el semáforo corta el tránsito que en determinados lugares genera una fila proporcional al flujo del tránsito que llega. En cambio, la rotonda es un dispositivo que no corta el tránsito sino que lo ordena a partir del control de entrada con un stock y cuando tiene lugar recién entra, porque tiene prioridad el anillo que circula.

"En todos los países del mundo, las rotondas no tienen semáforos, pero en tuculandía hemos descubierto que hay que ponerles semáforos a las rotondas. Entonces, tenemos un monumento inconveniente en el medio y un semáforo. Conclusión, cuando corta el tránsito se forman colas más largas. Hacemos rotondas o hacemos semáforos", dijo Ascárate.

Sostuvo que "en Ingeniería de Tránsito, doy esa materia en la Facultad, las rotondas son siempre soluciones mejores que los semáforos porque permiten más tránsito". Citó como ejemplo la rotonda que funciona en el acceso a la ciudad de Famaillá, que no tiene semáforos y que presenta un volumen altísimo de tránsito. "La rotonda de Famaillá no tiene semáforos y funciona muy bien porque es grande. A una rotonda no hay que achicarla", apuntó.