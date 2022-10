Internaron a Hebe de Bonafini en un hospital de La Plata

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue internada este lunes en el Hospital Italiano de La Plata. Si bien su estado de salud es bueno, la dejarán alojada en una de las habitaciones hasta descartar cualquier problema.

Según consignaron medios locales, la mujer habría sido ingresada para realizarse “estudios de rutina”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acercó a visitarla, aunque se informó que no permitirán más visitas.

Hebe de Bonafini pasará toda la noche en el Hospital Italiano de La Plata.



Hebe, de 93 años, fue vista públicamente por última vez durante en septiembre. En esa oportunidad, la referente firmó un convenio con la Provincia para la creación de un centro cultural y archivo en Ensenada.

Para ese momento, el gobernador Kicillof se presentó junto al intendente local, Mario Secco; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto.

La última vez que habló públicamente la titular de Madres de Plaza de Mayo fue tras el atentado a Cristina Kirchner, cuando criticó a Alberto Fernández, a Sergio Massa y sorprendió al apuntar contra una funcionaria en particular: la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Al ser consultada acerca de las últimas manifestaciones de unión dentro del Frente de Todos, luego de varios meses de una feroz interna que se hizo pública y tras la designación de Massa como ministro de Economía y el pedido de condena contra la Vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, de Bonafini expresó: “Yo creo que estamos unidos más allá del presidente Alberto. La gente quiere la unidad con los que nos gustan y no nos gustan, pero eso es muy difícil”.

Y, después, fundamentó: “No podés unirte con un tipo que cada vez que abre la boca, mete la pata (en alusión a Fernández). Que no me hagan hacer creer eso que tenemos que ser todos buenos. La gente quiere defender a Cristina. Que no me vengan con la unidad. Si el enemigo se pone de punta, y el que tiene que estar al lado de nosotros, no está al lado de nosotros, se parece más al enemigo que a nosotros”.

“(El Presidente) dice que hay que ser bueno y pagarle al Fondo Monetario Internacional. A mí me chupa un huevo el Fondo. Dice que hay que estar bien con todos, va a los canales y lo cachetean mientras Massa avanza a pasos agigantados, y los jubilados estimamos que no podemos más”, señaló más tarde, en diálogo con Somos Radio.

Y, en ese sentido, concluyó: “La gente tiene que perder el miedo. Me gusta que la gente dice todo (en referencia a los manifestantes frente al domicilio de Cristina Kirchner). Y me da bronca que hablan los que no tendrían que hablar, como la delegada del Presidente, (Gabriela) Cerruti. Hablaba y hablaba, agarraba todos los micrófonos y decía cada huevada… Es de cuarta esa mina, qué me va a gustar”.