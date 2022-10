Lali celebró su cumple y mostró su nueva colección

Es indiscutible: Además de ser una referente en la música, Lali Espósito es un ícono de moda y tendencias. La cantante arrasa con sus iapuestas tanto en las redes sociales como en sus shows y en sus looks del día a día plagados de glamour y originalidad. Ahora, celebrando sus 31 años, se lució en su cuenta de Instagram con una apuesta de alto impacto en total black que se llevó toda la atención de sus seguidores: body ultra cavado, medias de red, borcegos con taco y guantes tipo mitones. El equipo es parte de su nueva colección cápsula.

Lali Espósito con look a puro negro

Lali Espósito cumple 31 años y al parecer, planea festejarlo a lo grande. Para dar inicio a su nuevo año de vida, la cantante e influencer compartió una imagen en su perfil que se llevó todos los halagos de sus fans. Con estilo y personalidad, posó para las cámaras mostrando un conjunto de alto impacto de body ultracavado de base negra con estampas de alambres de púa a contratono, medias largas de red al tono; y borceguies negros con taco XL, plataforma y apliques de tachas plateadas.

Como si esto fuera poco, completó el estilismo con unos guantes tipo mitones de eco cuero en color negro azabache y revolucionó las redes sociales. El look es parte de su nueva colección cápsula, la que desarrolla desde hace varias temporadas con una destacada marca local.

El beauty look y los accesorios complementaron la apuesta exitosamente. Por encima de la prenda principal, la cantante lució un bodychain en color plateado muy delicado y fino; y como detalle final, llevó el cabello suelto y extremadamente negro mostrando su corte que es tendencia: mullet de largo intermedio, muy similar al que lleva Miley Cyrus.

En pocos minutos, las fotos se llenaron de “Me gusta” y comentarios de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida.

Lali Espósito posó en microbikini colaless y capelina desde Israel

Semanas atrás, en el marco de su tour Disciplina, Lali Espósito cantante llegó a Tel Aviv para disfrutar de unos días en la costa mediterránea y no dudó en fotografiarse con una sensual apuesta de playa para sus seguidores. Entre las olas, posó con una clásica microbikini negra de corpiño triangulito y bombacha colaless, el modelo más elegido por las fashionistas.

Fiel a su estilo, le dio un toque diferencial a su apuesta con una capelina color crema, un accesorio que se volvió en indispensable en apuestas de playa. El diseño se destaca por tener apliques en colores neón, una forma sutil de sumarse al furor por los accesorios fosforescentes que arrasa entre las it girls. Como complemento final, sumó anteojos de sol negros de estilo retro.

"No, es no", el fuerte mensaje de Lali en la TV española

Una vez más, Lali Espósito pasó por el estudio de El Hormiguero (Antenta 3), uno de los ciclos de entrevistas más populares de la televisión española, y desató una revolución en el programa. Pero, en esta ocasión, fue por el tenso momento que protagonizó al responderle a un televidente, a quien catalogó de una forma contundente.

Para agregarle dinamismo a su visita, desde la producción recopilaron una serie de mensajes de televidentes, quienes enviaron problemas con la intención de que Lali Espósito pudiese darles un consejo y, uno de ellos, logró generar una fuerte indignación en la cantante argentina.

“No he puesto ninguna censura porque creo que tiene que ser lo que venga”, aclaró Motos a modo de advertencia antes de leer el mensaje en cuestión. Y continuó: “Dice: ‘Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl’”.

La respuesta de Lali

Sorprendida por lo que acababa de escuchar y tras tomarse una pausa para pensar seriamente qué iba a decir, Lali se dispuso a responder. “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje”, disparó.

Y continuó: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”. Asimismo, remarcó que es un caso de acoso punto por punto y se alegró de que los niños que estaban entre la audiencia pudiesen entender que “un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”.

Para finalizar y mirando fijamente a la cámara, sentenció: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su tajante respuesta fue recibida por un acalorado aplauso y, luego de que los presentes en el panel la felicitaran por sus dichos, admitió que fue muy duro.