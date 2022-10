Aníbal Fernández respondió a las críticas por Villa Mascardi

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió a responder a las críticas por el operativo de desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi que terminó con la detención de siete mujeres.

El titular de la cartera de seguridad nacional escribió tres tweets en relación al accionar desplegado el martes pasado en la Patagonia, cuando por orden de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez se desalojó de una zona usurpada en Villa Mascardi a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Ese operativo requirió del accionar de 250 agentes de las fuerzas federales de seguridad. Hubo representantes de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y PSA, entre otros. No se utilizaron armas letales y no hubo heridos durante el desalojo de la comunidad. Sin embargo, la situación de las siete mujeres detenidas fue objeto de duras críticas, en especial por parte del fuero interno del Gobierno. De hecho, esa situación condujo a la renuncia de la ahora ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

Sus mensajes en Twitter

“Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, escribió Aníbal Fernández en un primer tweet a la mañana.

Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi, con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos. (Sigue) — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 9, 2022

Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida. Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las ordenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano. — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 9, 2022

“Parecieran no advertir que nuestro Gobierno no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales, las mandás a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y sí se les encomienda hacer uso racional de la fuerza (...) Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida. Quienes consideran que el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, agregó.

Las críticas al procedimiento de seguridad no sólo llegó por parte de Elizabeth Gómez Alcorta; la agrupación La Cámpora también emitió un comunicado con fuertes cuestionamientos. En especial, se señaló el proceder que las fuerzas federales tuvieron con cuatro de las siete mujeres detenidas, a las que se las trasladó a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijos, para alojarlas en el penal de Ezeiza.

“Repudiamos con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres, trasladando a cuatro de ellas a más de 1500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan (...) (El procedimiento) evidencia la falta de perspectiva de género y desconocimiento de la interculturalidad del Poder Judicial y los actores intervinientes”, detalló la agrupación kirchnerista en su comunicado de prensa.

Por su lado, dirigentes del oficialismo también expresaron su apoyo a Gómez Alcorta, tras la renuncia a la cartera de Mujeres, Género y Diversidad. Tal fue el caso de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien en un evento de la radio Futurock expresó que la ex ministra pagó con su cargo las decisiones tomadas por dos o tres hombres.