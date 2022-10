Mirtha Legrand cantó “El Abecedario” al ritmo de L-Gante

Este sábado L-Gante estuvo invitado a La Noche de Mirtha (eltrece). Sobre el cierre del programa dio un show y la conductora cantó uno de sus éxitos.

A pedido de La Chiqui, el referente de la Cumbia 420 interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “El Abecedario”, el hit que causó furor en las redes sociales.

La gran sorpresa fue que cuando las cámaras la mostraron, lo estaba cantando. Minutos antes, la conductora había contado que más temprano lo había repasado.

El reproche de L-Gante a Mirtha Legrand

Al comienzo del programa, L-Gante le reprochó a la conductora la reacción que tuvo al enterarse de que su hija se llama Jamaica.

Después de que Roberto García Moritán hablara de Ana, su hija fruto de su relación con Pampita Ardohain, el referente de la Cumbia 420 habló de Jamaica. Entre risas, la conductora señaló: “Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”.

El músico no ocultó su molestia y admitió: “Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Rápidamente, la conductora aclaró que no había existido maldad en su comentario sino que simplemente le llamó la atención. “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”, argumentó.

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró.

Marina Calabró, que estaba en el estudio como invitada, intentó sortear el tenso momento y comentó: “Sana, sana”.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: “Nos estamos conociendo”

LGante y Wanda

Desde que se supo que el artista de General Rodríguez iba a participar de la mesaza, se tejieron mil versiones sobre lo ocurrido el viernes en los estudios de Martínez donde se grabó el programa. Una de ellas se la preguntó de entrada Marina Calabró, que se reconcilió con la conductora después de más de cinco años de distancia. Pero antes de cicatrizar estas diferencias, la periodista puso sobre la mesa uno de los tantos rumores de la previa.

El cantante, en pleno conflicto con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, oficializó el flamante vínculo sentimental que lo une con la mediática, quien también se separó recientemente del futbolista Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“La verdad la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo”, confirmó L-Gante en la mesa que compartió junto a Luciana Salazar, Ceferino Reato, Roberto García Moritán y Marina Calabró, después de ser interrogado por casi todos los integrantes de la mesa.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram el pasado lunes, el referente de la cumbia 420 había declarado sus sentimientos hacia Wanda Nara, pero ninguno de los dos se había animado a reconocer públicamente la relación.