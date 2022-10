Aníbal Fernández defendió el operativo en Villa Mascardi

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se defendió de las críticas contra el operativo que desalojó a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, Río Negro. También rechazó la comparación entre ese hecho y "la cacería humana" que según él llevó adelante Juntos por el Cambio (JxC).



"Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos", escribió el ministro este domingo en su cuenta de Twitter.

Para Fernández, quienes cuestionan el operativo "parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales las mandas a cumplimentar". Agregó que "no se instruye a realizar actos violentos" y se le encomienda a los efectivos "hacer uso racional de la fuerza".

"Ello es así tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida. Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano", concluyó.

El operativo

Durante la madrugada del martes pasado, se llevó a cabo el operativo del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad en Villa Mascardi (localidad del departamento de Bariloche, provincia de Río Negro) de desalojo a grupos mapuches. Fue luego del conflicto y posterior protesta de quienes habitan en el lugar. Se desplegaron más de 250 efectivos federales, que cortaron la Ruta N°40.

Luego del operativo, fueron detenidas siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Cuatro de ellas fueron trasladadas al penal de Ezeiza. "El Estado nos robó nuestra Mapu y por más que nos saquen, siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten", sostuvo María Nahuel, representante de la comunidad a la prensa.

