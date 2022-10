Una joven argentina de 30 años, que se había ido a vivir a Brasil hacía menos de un año, fue hallada sin vida este viernes por la madrugada en una vivienda de Pipa, una pequeña localidad turísticas del estado de Río Grande del Norte.

La víctima fatal fue identificada como Iara Nerea Reynoso, oriunda de Mar del Plata, y ahora la policía brasileña investiga si se trató de un cuadro de intoxicación o de un asesinato.

Según las primeras informaciones, Iara permanecía acostada en su cama y con sangre en la boca cuando fue encontrada por dos amigos. Ante el preocupante cuadro que presentaba decidieron trasladarla de urgencia a una salita de salud cercana, situada en Tibau do Sol, pero aparentemente ya era demasiado tarde y los médicos no pudieron reanimarla.

“Ella supuestamente estaba desmayada pero en la salita donde la recibieron dictaminaron que ya había fallecido”, relató Ezequiel, una amigo de Iara, al sitio 0223.com.

La investigación está centrada en un hombre con el que Iara había concurrido esa noche a una fiesta en un barco, de la cual se retiraron juntos.

Incluso, trascendió que esa misma persona se presentó en la casa de Iara el viernes, cerca de las 8 de la mañana, sin poder dar precisiones de lo que pudo haberle sucedido a la joven.

“Nadie sabe nada y el flaco que estaba con ella tampoco sabe decir nada de la muerte”, se lamentó Ezequiel, quien ya tomó contacto con la Embajada argentina en Brasil y aseguró que su amiga “no era de consumir ningún tipo de sustancias ni drogas duras ni nada”.

Cuando la familia de Iara se enteró de lo sucedido, su papá emprendió viaje hacia Pipa junto a otros familiares. Así lo confirmaron fuentes diplomáticas al diario La Capital.

“No es mucho lo que se sabe aun porque es todo muy reciente, pero ya se iniciaron las gestiones para conseguirle un alojamiento a los familiares que viajan y ponerse a disposición”, dijo una fuente del consulado en Recife que tiene como máxima autoridad al cónsul Alejandro Funes Lastra.

La Cancillería Argentina ya fue puesta en conocimiento a través de la oficina de Asuntos Consulares de argentinos en el exterior y se coordinarán las acciones para un seguimiento de la investigación policial.

En principio el cuerpo será sometido a un estudio forense para determinar el causal de muerte y de ese modo conocer si hubo participaciones de terceras personas.

La dura historia de la joven argentina que fue hallada muerta en Brasil

En diálogo el medio Infobae, una amiga de Iara -que prefirió mantener su nombre en anonimato- contó “era una excelente persona, jugaba al polo, amaba a los animales y sobre todo a la luna”. La describió como “súper alegre, una persona que siempre estaba para el otro, muy trabajadora”.

“Salí a hablar por la memoria de ella y para que se haga justicia con su denuncia, que tanto le costó hacer”, señaló su amiga, quien se mostró dispuesta a que su batalla legal no quede en la nada.

Iara decidió instalarse en Pipa en abril de este año, con la misión de arrancar una vida nueva y reencontrase consigo misma luego de la dura decisión que decidió tomar. En Mar del Plata es un secreto a voces y muchos se enteraron a raíz de los posteos que la propia Iara hizo en sus redes sociales.

“A lo largo de mis 30 años de edad viví toda clase de violencia que se pueda conocer, desde abuso sexual por parte de un familiar, como también violencia física, psicológica, laboral, económica y de género por parte de mis padres”, contó en una de sus publicaciones.

“Desde que nací vivo en un contexto de incontables episodios violentos, hasta el día de hoy que incluso esa violencia sigue porque nacer, crecer y educarse en un ambiente de manipulación no es fácil de sobrellevar aún luego de haberme alejado”, admitió la joven marplatense.

Iara fue abusada por primera vez a los 6 años de edad y esa situación se extendió hasta la preadolescencia, donde finalmente pudo defenderse. Sin embargo, a partir de los 12 fue explotada laboralmente por sus padres.

“Trabajé para ellos en las calles, semáforos, oficinas, etc. Hasta que decidí abrirme de ese entorno de ambición; más allá de la condición económica que atravesábamos hace 20 años atrás, era obligada a trabajar y luego darle lo recaudado a mi padre, caso contrario sufría violencia física y psicológica”, recordó en un extenso descargo que hizo en su Facebook el 17 de julio.

Al pasar la pandemia, arrancó con las sesiones de terapia debido a que su cuerpo empezó a manifestar diferentes síntomas de los cuales se estaba enfermando y se dio cuenta que ya no podía seguir en este círculo “familiar” ni tampoco laboral.

“Las primeras palabras que le dije a mi psicóloga fueron: ‘Quiero salir corriendo!!!’. Ella muy amorosa me tranquilizó y a lo largo de estos dos años me ayudó a trabajar con las herramientas aprendidas en terapia para que al irme pudiera reclamar lo que me correspondía”, admitió.

A sus 28 años, la vida la encontró frecuentando abogados para pedir justicia por todo lo padecido: “También presenté una denuncia penal con restricción de acercamiento (contra mis progenitores) por mi abuso y por toda la violencia que viví; es muy difícil expresar lo que uno atraviesa cómo víctima de una persona agresiva con trastornos de personalidad narcisista como lo es mi padre, pero por lo menos hoy puedo ponerle palabras a lo que antes era un mar de dudas”.

Cuando Iara fue hallada muerta en su casa de Pipa ya no tenía más vínculo con su familia: ni con sus padres ni con sus hermanos ya que consideraba que era la mejor manera de sanar heridas.