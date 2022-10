El combo fatal que provocó la tragedia de Ecos

Este sábado 8 de octubre se cumplen 16 años del terrible accidente en donde murieron nueve alumnos y una docente del colegio Ecos del barrio porteño de Villa Crespo. Un camión cuyo conductor manejaba alcoholizado se cruzó de carril en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional Nº11 y el desenlace fue fatal. También fallecieron el conductor, Ángel Soto, y su acompañante, Hugo Fabián Albrecht. Casi 40 personas terminaron heridas.

La imprudencia se apoderó de ese viaje: el chofer del ómnibus que llevaba a los estudiantes, Oscar Atamañuk, no tenía experiencia ni habilitación para un recorrido de esas características. El grupo estaba viajando de regreso hacia Buenos Aires luego de haber completado tareas solidarias en la escuela El Paraisal, en Chaco.

Los estudiantes Benjamín Bravo de la Serna, Nicolás Kohen, Justine Hartman, Federico Ecker, Daniela D’Agostino, Lucas Levin, Julieta Giataganellis, Julieta Posilovic, Delfina Goldaracena y Mariana Boye -la docente- fueron las víctimas.



Algunos de los chicos que murieron en el accidente vial. (Foto: Colegio Ecos)

Sergio Kohen, el papá de Nicolás, recordó a su hijo, quien hoy tendría 32 años. “Era un pibe divino, solidario, con muchas expectativas de vida. Había hablado con él horas antes del River-Boca por mensaje de texto para ver por dónde pasaban el partido”, le dijo a TN.

El chofer del camión estaba cerca del coma alcohólico



De acuerdo a las pericias toxicológicas que se realizaron tras el siniestro vial, Soto, el conductor del camión de 28 años, tenía 1,6 miligramos de alcohol en sangre. Esto sirvió para que el chofer del micro escolar salga a defenderse. “Sé que no tuve la culpa”, dijo en 2016 ante una consulta periodística. Además, apuntó contra el camionero que venía alcoholizado: “Él sabe lo que hizo”.

Y siguió con su defensa: “La verdad es que un tipo borracho salió a la ruta y nos chocó a nosotros. Yo hice todo lo posible para esquivarlo y no pude, por eso soy el peor de todos. Si mi maniobra hubiera salido bien, hoy sería el mejor de todos”.

Más allá de estas palabras del conductor, el papá de una de las víctimas lo cruzó. “Lo que dijo es ridículo. Lo que está claro es que cuando vino el camión de frente, se cruzó de carril para salvarse él y ahí produjo semejante tragedia”, sostuvo Sergio Kohen en diálogo con TN.

Hace dos años, la Justicia de Santa Fe condenó al chofer que conducía el ómnibus. La condena ocurrió 14 años después del hecho y en el momento que estuvo a punto de prescribir el caso. Oscar Eduardo Atamañuk recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, como responsable de homicidio múltiple culposo.

El Tribunal evaluó que, si bien el conductor no buscó provocar el accidente de manera intencional, sí tuvo una “conducta imprudente” y cometió una infracción al cruzarse de carril. Atamañuk no tuvo que ir a prisión, pero debió comenzar a hacer tareas comunitarias y tendrá prohibido conducir vehículos durante el lapso de cinco años. Según el fallo, no podría manejar hasta 2025.

El dictado de la pena fue al borde de la prescripción. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un pedido del fiscal de Santa Fe contra el cierre de la causa y ordenó que se siga adelante con la misma.

Sergio Levin, el papá de Lucas -que el primero de septiembre hubiera cumplido 33 años-, indicó para él la causa está terminada: “Recibo las novedades nada más. La Justicia es lenta. Ya no me interesa, eso logró la Justicia”. En tanto que Héctor D’Agostino, el padre de Daniela, remarcó: “No hay más nada para pedir. La causa está concluida”.

Día Nacional del Estudiante Solidario



Un año después de la tragedia, y en homenaje las víctimas fatales, el Consejo Federal de Educación de la Nación declaró el 8 de octubre como Día Nacional del Estudiante Solidario.

Esto motivó a familiares y amigos de las víctimas a retomar la lucha para recordar a sus seres queridos a través de una ONG que denominaron “Conduciendo a Conciencia” para concientizar sobre la seguridad vial.

Con motivo de un nuevo aniversario, este sábado 8 de octubre la ONG realizará un recital a beneficio donde decenas de artistas se juntarán para homenajear a las víctimas y crear conciencia sobre el cuidado de la vida.

Con la entrada, cada persona estará colaborando para multiplicar los packs de desayunos, almuerzos y meriendas que los voluntarios de la organización preparan y entregan de manera personal en comunidades. Lo hacen como una manera de continuar la tarea que iniciaron sus hijos. “La idea es seguir la cadena solidaria”, le dijo a TN el papá de una de las víctimas.

León Gieco, Lula Bertoldi, Javier Malosetti, Miss Bolivia, Raúl Porchetto, Ligia Piro, Juan Carlos Baglietto, Andrés Giménez, Silvina Moreno, Emmanuel Horvilleur, Benito Cerati, Leo García, Gabriel Pedernera, Maxi Pacheco y Maggie Cullen, entre otros artistas, sumarán su voz y sus canciones en el Teatro Ópera Orbis.