Sofía Herrera desapareció hace 14 años y su familia no pierde las esperanzas de encontrarla. Es por eso que su habitación permanece inalterable desde aquel 28 de septiembre de 2008.

“Tengo su ropa planchada donde quedó ese día y todas sus cosas”, contó María Elena Delgado, la mamá de la pequeña.

Sofía desapareció cuando tenía 3 años mientras paseaba con su familia en el camping John Goodall, ubicado a 59 kilómetros al sur de Río Grande en Tierra del Fuego. Se separó unos segundos del grupo y nunca más se supo de ella.

Su cuarto con paredes blancas y celestes y cortinas amarillas sigue igual desde hace 14 años. Su cama con el acolchado de princesas, llena de peluches y juguetes no fue modificada.

La habitación de la nena permanece igual que el día que desapareció. (Foto: gentileza María Elena Delgado)

Todo el espacio que cobijaba a la nena aún la espera. Su familia conserva cada rincón que le pertenecía y cada objeto de ella.

La ilusión de volverse a encontrar se mantiene más vigente que nunca, sobre todo con el aumento de la recompensa a quien aporte datos reales sobre el paradero de la pequeña. María Elena aseguró que esta modificación “ayuda porque hay gente que con mentiras quiere ir” por el dinero. Además, recordó que durante estos años “hubo muchos datos falsos” y que todos se trabajaron y descartaron.

Este lunes se conoció a través de una resolución anunciada en el Boletín Oficial, que la recompensa a quienes aporten datos verídicos sobre el paradero de Sofía aumentó de 1 millón a 5 millones de pesos.

Esta nueva medida se dio luego del encuentro que tuvo la mamá de Sofía, María Elena Delgado, con el Gobierno nacional. Tal como dijo la mujer, en esa reunión el propio ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández le había prometido reactivar la búsqueda.

Sofía está desaparecida desde hace 14 años.



En la resolución se pide que quienes tengan datos sobre el paradero de la niña “deberán comunicarse telefónicamente con el Programa nacional de Recompensas del Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134″.

Además, en el artículo 5° se instruyó “a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas del afiche correspondiente a la recompensa ofrecida”.

Una pista en San Juan que renovó las esperanzas



Con respecto a la adolescente de San Juan, que tiene un gran parecido con la nena desaparecida, la mamá de Sofía aseguró que por el momento siguen “en la espera de lo que dice la Justicia”.

“La señora me mandó las fotos de cuando era chiquita y ahora de más grande, y es muy parecida a pesar del cambio en estos años”, remarcó.

María Elena Delgado pide que la Justicia autorice el ADN.

A partir de esos datos, se iniciaron todos los trámites judiciales. “Se presentó a la Justicia de acá -Tierra del fuego- todo lo que ella me mandó, se trabajó mucho y me dicen que los resultados son negativos, porque presentaron la documentación de la nena y no se trata de mi hija Sofía”, señaló la mujer. Sin embargo, no aceptaron la posibilidad de que se haga un ADN.

En una reunión con el titular de la cartera de Seguridad, María Elena aseguró que le pidió que continúen la búsqueda del principal sospechoso de la desaparición. “Le pedí que sigan buscando al nómade que está desaparecido y que no lo pueden encontrar por ningún lado, es una persona que no tiene nada, solamente vive en los campos, se cruza caminando de Chile a Argentina y no lo pueden encontrar”, explicó María Elena con respecto al principal sospechoso en la desaparición de su hija.