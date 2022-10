Los invitados elegidos para los programas del fin de semana

Las mesas del sábado y el domingo están servidas y los programas de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale definieron sus invitados. Como viene ocurriendo hace tres fines de semana, El Trece y Telefe preparan su artillería para la batalla del rating, en esta oportunidad acechada por el feriado extra large que se extenderá desde el viernes hasta el lunes.

En orden cronológico, la aventura televisiva arrancará el sábado a las 21.30 por la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha. En su tercer programa desde su regreso a la televisión, la Chiqui volverá a la mesaza nutrida luego del mano a mano con el periodista Jorge Lanata del sábado pasado y ofrece un menú variado y para todos los gustos.

La noche de Mirtha

Los invitados de la Chiqui serán la modelo, bailarina, actriz y cantante Luciana Salazar, el periodista y escritor Ceferino Reato, el cantante de cumbia 420 L-Gante, el empresario y político Roberto García Moritán y la periodista y presentadora Marina Calabró. Además de la habitual charla en torno a la mesa, también está anunciado un show a cargo del artista de General Rodríguez, en los últimos días en el centro de las miradas luego de su separación de la madre de su hija, Tamara Báez, y los rumores que lo vinculan con Wanda Nara.

Podemos Hablar

A las 22.15 dará comienzo una nueva edición de PH, Podemos hablar como siempre por Telefe. En esta oportunidad, visitarán a Andy la humorista Fátima Flórez, el conductor y comentarista deportivo Matías Martin, el periodista especializado en policiales Paulo Kablan, la actriz y bailarina Silvina Escudero y la instagrammer Tuli Acosta, una de las protagonistas de la nueva señal de YouTube, Luzu TV. Los cinco compartirán experiencias y anécdotas en el Punto de encuentro, abrirán su memoria fotográfica en el momento del árbol y se batirán a duelo en la máquina de los osos de peluche.

Domingo al mediodía

El domingo en Almorzando con Juana, la conductora tendrá como invitados en la mesaza al cantautor y compositor Alejandro Lerner, el actor, cantante y bailarín Fernando Dente, la presentadora de televisión, modelo y actriz Pamela David, el chef Christian Petersen de último paso por El hotel de los famosos y la periodista Mercedes Ninci. En esta oportunidad, el cierre musical estará a cargo del autor de “Todo a pulmón”, que interpretará algunos de sus clásicos.

Lo dicho, el sábado pasado Mirtha tuvo un entretenido mano a mano con Jorge Lanata, donde no se privó de formularle sus clásicas preguntas al hueso. Y de entrada nomás, le reprochó en público no haberla invitado a su casamiento: “No puedo creer que me preguntes esto al aire, yo ya te expliqué”, se excusó el periodista. “Era re lejos y tarde, y no quería comprometerte; sentí que te iba a poner en un compromiso, pero me hubiera encantado que vinieras”, aseguró el periodista respecto a su boda con Elba Marcovecchio celebrada en un salón de Exaltación de la Cruz.

“Yo esperaba la tarjeta para ir a la boda, pensaba: ‘Ya va a llegar’, pero no, nada”, insistió Mirtha, y después de que él se disculpara, le aclaró: “Está bien, no me molestó tanto, si me hubiera dolido de verdad no te lo decía acá; es un chiste que yo hago”. Más adelante, retomó el tema y repasaron los inicios de su romance con la abogada con quien dio el “sí, quiero”. “¿Estabas tan enamorado como para casarte?”, quiso saber la diva, y el conductor de Periodismo para todos (El Trece), se definió como “un romántico”, y confirmó que fue él quien le propuso poner la firma ante la ley.