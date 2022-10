La imagen es paralizante. Deja expuesta la actividad policial: un oficial armado cruza un vallado, esquiva a sus compañeros que están a bordo de caballos y apunta. El siguiente sonido después del fogonazo son los gritos, la confusión y la caída de Fernando Rivero, el camarógrafo de TyC Sports.

Es uno de los tantos ejemplos fílmicos que dejaron los violentos incidentes en las inmediaciones del Estadio Juan Carmelo Zerillo, con un trabajador de prensa siendo agredido a escasos metros por uno de los oficiales a cargo de llevar adelante el operativo de seguridad que se preparó para el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors correspondiente a la 23ª fecha de la Liga Profesional.

“No me di cuenta porque yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía con la gente. Estaban tirando muchos balazos de goma. Este muchacho, que estaba reprimiendo, se dio vuelta y me vio, si fue a 5 metros... Me vio y me tiró, me dobló del dolor. Me tiró mal. No es que estaba a 10 metros, estaba casi al lado de él”, relató el propio Rivero en TyC Sports sobre la experiencia que vivió.

“Estaba trabajando, tomando imágenes de lo que estaba aconteciendo en el momento. No estoy haciendo otra cosa que eso, mi trabajo. Esta persona se dio vuelta y me vio, estaba al lado de él. Tiró y me corrí porque los primeros impactos me generaron dolor. Me agaché y me corrí de dolor”, detalló.

El Uruguayo, como se lo conoce a Rivero en el canal, aclaró que fue asistido por sus compañeros pero el oficial no intentó ayudarlo: “Después me llevaron los chicos al móvil, me dieron un poco de agua, porque aparte de los balazos, los gases lacrimógenos estaban terribles. Tiraron gases a lo loco. No se podía respirar y había muchísima gente descompuesta. Vinieron unos chicos que estaban atrás, que querían ingresar, y le decían: ‘Qué haces, no ves que le disparaste a un camarógrafo’. Pero ni se inmutó, siguió disparando. Me cruza, lo miro, le digo qué haces y siguió disparando para adelante. Ahí me llevan al móvil”.

El encuentro entre Gimnasia de La Plata y Boca se suspendió a los 9 minutos por serios incidentes en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo: hubo gases y balas de goma. En medio del caos, entre los heridos que se registraron, el camarógrafo Fernando Rivero, de TyC Sports, recibió tres impactos de balas de goma.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató a TyCSports.com. A su vez, afirmó que "todo el Bosque está lleno de gas". "No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", expresó minutos después.

Sergio Berni, sobre el camarógrafo de TyC Sports herido por el disparo de un policía y el hincha de Gimnasia que murió

"Camarógrafo o no, ningún policía puede tirar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder. En este momento, lo primero que hicimos fue reestablecer el órden alrededor del estadio y evacuar a la gente. Era un caos, 30 mil personas aspirando gases lacrimógenos", aseguró Sergio Berni en TyC Sports. "Defensa Civil pudo evacuar el estadio sin que pudieran chocarse con los violentos que intentaban romper el estadio para entrar. La segunda prioridad era atender a los heridos, que se decía que eran muchísimos. Lamentablemente hay que informar el fallecimiento de una persona de 56 años que tenía un problema cardíaco. No es culpa de nadie, hay una responsabilidad porque es una muerte que se podía haber evitado. Aparte está la justicia trabajando de oficio para determinar la responsabilidad de lo que pasó", completó.