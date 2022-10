Carne: ya no se venderá por media res y podría haber aumentos

Desde el 1º de noviembre comenzará la comercialización de carne a las carnicerías con la modalidad “troceo”, en reemplazo de la media res como sistema de abastecimiento.

Así lo confirmó la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de buscar “un mejor aprovechamiento de los distintos cortes ya que se podrá descargar en cada comercio los cortes de mayor demanda de acuerdo a la zona”.

“Los objetivos centrales de la normativa son modernizar la cadena de distribución de carnes en medias reses para pasar a una distribución por trozos anatómicos de menor peso, cuidar la salud de los trabajadores que pasarán de cargar pesos de hasta 120 kg a 32 kg, y un salto de calidad en relación a la inocuidad y seguridad sanitaria”, afirmó en ese sentido, el Subsecretario Luciano Zarich.

En tanto, desde la industria frigorífica expusieron posiciones encontradas sobre la implementación del nuevo sistema y sobre los precios. Desde un sector afirmaron que la carne podría subir entre $100 y $150 por kilo, para enfrentar los costos de la nueva modalidad.

Posturas a favor

“El producto se venderá en porciones más livianas y pequeñas, un avance que permite satisfacer la demanda de cada carnicería de acuerdo a las preferencias del público. Con la carne comercializada por medias reses, las carnicerías corrían el riesgo de no vender todos los cortes y eso se traslada al precio final que paga la gente", afirmó Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que agrupa a los frigoríficos exportadores.

Desde el ABC destacan que los camiones ya están preparados para trasladar cuartos de reses. No será necesario readecuarlos ni hacer inversiones al respecto. Aseguran que la implementación del cuarteo no sólo optimizará el tiempo en las carnicerías y puntos de venta, sino que también mejorará el manejo de la carne y el desposte de cada cuarto.

“La mayoría de las empresas y sindicatos de trabajadores apoyaron esta medida porque conocen el trabajo diario del sector y los costos de producción, y entienden que tiene aspectos positivos que en el tiempo serán apreciados por todos los comercios y consumidores”, agregó el presidente del Consorcio ABC.

Posturas en contra

Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) tienen una posición distinta. “No se va a implementar, la mayoría de las fábricas no van a estar listas. Hay más de 440 frigoríficos y están en condiciones sólo 50 o 60. Qué gobernador va a permitir que le cierren 10 o 15 frigoríficos en su provincia”, indicó Miguel Schiariti, director de la entidad.

“El troceo no es una solución para la industria ni la distribución de carne, es querer forzar una situación sin sentido, porque no resuelve el problema del comercio de carne. Hay que hacer una ley nacional, como se hizo cuando se obligó a vender la leche pasteurizada, en envases. Tiene que hablar el ministro del Interior con los gobernadores y negociar para que voten una ley nacional que faculte a un organismo nacional como Senasa para que se cumpla. Se tienen que establecer plazos y créditos, que hasta ahora no se dieron desde el Gobierno”, agregó Schiariti.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), dijo que desde esa entidad y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) pidieron al Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, que se incluya la utilización de medios mecánicos para la descarga de carne con pesos superiores a 32 o 25 kilos.

“Esperamos una pronta definición porque la implementación sin la inclusión de los medios mecánicos implicará mayores costos que irán a precio y van a potenciar la futura recomposición de precios”, expresó Urcía.

Cuestión de precios

El posible impacto en los precios del nuevo modo de comercialización también divide a los actores de la industria. Por un lado, el Consorcio ABC sostiene que con el sistema de media res, los sectores de menor poder adquisitivo "deben absorber el costo de esas partes que no se comercializan y, a la inversa, los de mayor capacidad de compra son subsidiados indirectamente por otros sectores cuando compran cortes de mayor valor".

“Los sectores populares pagan, por ejemplo, $160 más de kilo de carnaza común, mientras que en los de mayores ingresos el actual sistema subsidia en $236 un corte de peceto más consumido en ese segmento”, indica la entidad.

Por su parte Miguel Schiariti, estimó que no debería modificarse el precio por la implementación. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abstecedores (Camya), sostuvo que habrá una “suba significativa de los precios, porque hay mucho costo detrás. Se le está poniendo gastos de insumos y mano de obra a un producto. Calculamos que aumentará entre 100 y 150 pesos por kilo”.

“Además del precio, hay muchos puntos sanitarios al descubierto, con la posibilidad de infecciones y bacterias, porque no va rotulado, entre otras cosas. No va a cumplir ningún estándar sanitario”, agregó Rafael.

Para el presidente de Camya, la medida sólo favorece a los frigoríficos exportadores: “Esto hace que se concentre la actividad en menos manos, y se generen los famosos monopolios, donde pocas manos van a manejar el precio de la hacienda y el precio que va a encarecer la mercadería en el mostrador", concluyó.

Fuente: perfil.com