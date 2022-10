El costo del transporte de cargas aumentó 8% en septiembre

Se estima que durante septiembre la inflación volvió a rondar el 7% mensual. Y, si bien octubre recién comienza, las primeras proyecciones privadas prevén que el IPC no perforará el 6%. Es que, además de que habrá distintos incrementos programados de servicios públicos y privados, hay otro factor que presiona al alza: el costo del transporte de bienes sube por encima del nivel general de precios.

De acuerdo al informe elaborado por Focus Market a través de Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas), el costo del transporte se incrementó durante septiembre en torno al 8% mensual. Mientras que en la comparación interanual rozó el 100%. El conflicto con los neumáticos, advierten, tuvo un papel determinante en este indicador.

El estudio destaca que el rubro que más aumentó durante septiembre fueron los “costos financieros”, con un alza del 14,4%; seguido por “personal”, que trepó 13,9% y los “neumáticos”, que subieron 12,3%.

"El conflicto de los neumáticos no ha sido gratuito para el sector del Transporte de Carga. El aumento interanual de la distribución de los bienes en nuestro país roza los tres dígitos y parece que esto es indiferente a su influencia en la formación de precios de la economía. A su vez, debemos tener en cuenta que el aumento del combustible ha sido a octubre del 55% interanual frente a una inflación del 85% para el mismo período, por lo cual aún queda mucho por corregir por delante", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En los primeros nueve meses del año, de acuerdo al informe, los costos del transporte de carga acumulan un alza en torno al 83%. Mientras que en términos interanuales, la variación superó el 98%.

"Los costos no deseados del conflicto del neumático se han sentido en el transporte de carga en septiembre. En un mes donde la inflación no cede y se mantiene con un piso de 6,7%, hubo mayor parate de transporte de carga en ruta, unidades de transporte totalmente paradas, freno y mayor costo en la cadena de valor, crecimiento del nivel de accidentes en ruta y aumento de los costos de distribución de bienes que ha llegado a las góndolas en un contexto donde no hay margen para mayores aumentos", agregó Di Pace.

Esta suba en el costo de transporte se dio sin la incidencia del aumento de los combustibles, que se incrementaron a partir del 1 de octubre, cuando los precios subieron un 6% en promedio en todo el país.

Inflación de octubre

El aumento del costo del transporte de bienes suele trasladarse, de manera casi directa, sobre los precios de los productos en las góndolas. Así es que esta suba por encima del nivel de la inflación general sumará una presión adicional para este mes.

“Lo que estamos viendo para octubre es que la inflación mantendría un piso del 6%, al igual que en noviembre y diciembre. En octubre, los servicios van a subir por encima de los bienes: pesa mucho los precios regulados, hay subas de agua, de luz y de gas, telefonía, cable, colegios privados, los combustibles. Esto va a pegar fuerte en el indicador de servicios, que va a tener el mayor aumento del año durante este mes”, sostuvo Di Pace.

Fuente: Ámbito