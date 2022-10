"Argentina debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”

Lo dijo el ex presidente Mauricio Macri desde España. Se mostró optimista en que vendrán “20 años de crecimiento” y un cambio de rumbo político en 2023.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a referirse en términos muy duros a la realidad argentina, considerando al país como un “fracaso” en su desempeño económico y social durante su viaje a España, aunque deslizó que la sociedad está “aprendiendo por sufrimiento” que la necesidad de realizar un cambio político en el país.

“Mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza”, sostuvo públicamente en un actividad en Madrid, acompañado por el escritor e intelectual peruano, Mario Vargas Llosa, y el presidente de la Fundacion Libertad, Gerardo Bongiovanni.

Las declaraciones, que se conocieron por un video publicado por el economista Nacho Bongiovanni en las redes social, se produjeron durante el viaje que hizo el ex mandatario al Viejo Continente, donde tuvo una agenda académica y cultural, en la que dio una conferencia en el marco de la inauguración del programa de másteres en Global and Internacional Studies de la Universidad de Salamanca. El ex jefe de Estado ya se encuentra en la Argentina trabajando en el lanzamiento de su libro.

Durante una actividad coordinada por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera Vargas Llosa, Mauricio Macri mantuvo el mismo eje discursivo que en la casa de estudios, ratificando que, a diferencia de la historia argentina reciente, “ahora está pasando algo distinto en Argentina”.

“Aquello que algo siempre se quejó Mario, cada vez que fue (al país), era por qué siempre votábamos los argentinos a los que llevaron desde ese lugar (de economía exitosa en el mundo) a este lugar de decadencia. Tal vez era un proceso largo y se está viviendo un verdadero aprendizaje”, dijo el máximo dirigente del PRO, en una breve secuencia de poco más de dos minutos.

“Los americanos dicen ‘Learning by doing’ (-en inglés- Aprender haciendo), yo digo que los argentinos hacemos ‘Learning by suffering’ (Aprender sufriendo). Y entró, entró...”, continuó Macri.

A raíz de ese largo ciclo político que considera como “fracaso”, el ex presidente volvió a afirmar que “está muy sorprendido” y “contento” con lo que está pasando en el país.

"El kirchnerismo, como todos los populismos, es salvaje"

“Puse 18 años de mi vida en mi amor por la política en Argentina. Le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos, es salvaje. Los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó hasta enfrentamientos muy grandes con mi padre, que en paz descanse”, dijo en el video.

Sin embargo, Mauricio Macri se mostró confiado en que se está produciendo un giro en la situación política, y en particular con el apoyo de la sociedad al peronismo. “La verdad que hoy siento que está empezando a tomar color y que valió la pena. No estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente”, dijo. Y remató, en tono electoral: “El año que viene, el país que inventó el populismo con Evita y Perón tal vez sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo, que (ahora) está abrazando al populismo con mucho entusiasmo”.

“Lo decía en la Universidad de Salamanca: creo que vienen 20 años de crecimiento en Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, la cultura del trabajo y la meritocracia que son los valores que se fundan en la libertad”, concluyó.

FUENTE: Infobae