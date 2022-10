Video viral: filmaron a una rata comiendo en una panadería

El video de una rata que comía una medialuna en el estante de una panadería y sandwichería en el barrio porteño de Congreso se viralizó en las últimas horas.

Las autoridades intervinieron y el local fue clausurado.

"¿Bromatología? Bien, gracias", escribió en su cuenta de Twitter en usuario. El tuitero subió a su publicación un video.

En su cuenta oficial de Twitter, la Agencia Gubernamental de Control informaba este miércoles a los usuarios que la tarde anterior había clausurado el local.

"En el día de ayer clausuramos el comercio Las Manolas ubicado en la calle Moreno al 1500 por graves incumplimientos de higiene y seguridad. Se encontraron excrementos de roedores y una falta de higiene generalizada", precisó.

En el día de ayer clausuramos el comercio "Las Manotas" ubicado en la calle Moreno al 1500 por graves incumplimientos de higiene y seguridad.

Se encontraron excrementos de roedores y una falta de higiene generalizada. pic.twitter.com/WhH3ynT4aT — Agencia Gubernamental de Control (@AGC_Control) October 5, 2022

En el video se observa como el animal se pasea entre la comida del lugar

Las imágenes se viralizaron rápidamente por medio de las redes sociales. Un vecino grabó el momento en que una rata recorría una plancha de medialunas, en el interior de una panadería ubicada en Congreso.

Esto provocó múltiples reacciones y el local fue clausurado. En diálogo con el programa Telenueve Al Amanecer, Manuel, el dueño de la panadería, explicó qué fue lo que pasó: "No sé si la imagen es desagradable o fea, lo cierto es que estamos en un lugar, frente a un edificio de Policía, estamos en plena capital, donde es un lugar muy sucio para todos".

Y señaló que "por más que uno trabaja, hace fumigaciones, va todos los días limpiando, puede tener inconvenientes".

En ese sentido, expuso cómo cree que se produjo el ingreso de los roedores a su negocio: "Tuvimos un intento de robo el fin de semana. Quedó una puerta abierta al costado. Sabemos que se metieron ratas".

En relación con el procedimiento realizado luego de que trascendieron las imágenes de la rata, señaló que "vino la gente de bromatología para saber qué hacer"

También, aclaró que cumplen con todos los procedimientos de higiene. "Fumigamos una vez cada 15 días. Me clausuraron por ese inconveniente. Yo pedí también que lo cerremos. No me da vergüenza decir que me clausuraron. Es una realidad. Tengo que limpiarlo para el martes estar de vuelta", aseguró.

¿Cómo desinfectar las heces de las ratas?

Una forma más casera es utilizando lejía; la proporción es 1 parte en 9 de agua. Coloca la mezcla en un pulverizador y rocía las zonas en las que crees que ha estado el ratón o donde haya sido capturado y deja que actúe durante 10 minutos. Luego limpia con paños y esponjas embebidas en lejía.