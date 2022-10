Brenda Uliarte tuvo una relación con el youtuber “El Presto”

En medio de la causa que intenta esclarecer el intento de asesinato de Cristina Kirchner, un dato llamó la atención de los investigadores: en el teléfono de Brenda Uliarte, la novia del atacante de la Vicepresidenta, aparecieron mensajes que dan cuenta de una relación de la joven con Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, vinculado a la militancia libertaria, anticuarentena y antikirchnerista que recientemente fue sentenciado a cumplir 30 días de prisión domiciliaria por haber hostigado a la primera dama, Fabiola Yañez, por las redes sociales.

Brenda estaba “enganchada” con “El Presto” y tuvieron una relación de unos tres meses que se interrumpió en julio, un mes antes del ataque contra la ex presidenta. Era una relación frecuente y sentimental, se explicó. Los investigadores deducen que ella lo seguía buscando tras la ruptura.

“Ella sentía admiración por ‘El Presto’. Se intenta determinar si existió algún grado de instigación”, señalaron las fuentes vinculadas a la investigación. Algunos de los mensajes entre “El Presto” y Brenda se publican en esta nota.

El dato podría pasar desapercibido sino fuera porque el youtuber conocido como “El Presto” (@elprestook con 362 mil seguidores en Instagram) tiene dos causas judiciales por presuntos delitos vinculados a la instigación de la violencia: la más resonante, las amenazas que le valieron a Prestofelippo su segunda imputación cuando, en septiembre del 2020, escribió en Twitter, dirigiéndose a Cristina Kirchner: “Vos no vas a salir viva de este estallido social. (...) Te queda poco tiempo”. El tuit llevaba una foto de la Vicepresidenta.

El día del intento de homicidio, “El Presto” consideró las imágenes que habían tenido lugar frente a la casa dela vicepresidenta como un “acting de CFK”. Y al día siguiente también posteó en Instagram: “¿vos seguís creyendo toda esta pantomima?”.

ustamente, antes de ser detenida, Brenda hizo un vivo en Instagram en donde decía: “Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?”. Afirmaba no saber que su novio tenía un arma y señaló: “Es una persona copada, que hace chistes, amoroso. No pensé que pudiera hacer algo así”. Los mensajes en su teléfono la comprometen: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro”, decía.

En febrero del 2022 Prestofelippo fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria efectiva por hostigar y discriminar a la primera dama de la Nación, Fabiola Yáñez, a través de sus redes sociales. Y Twitter en 2021 le suspendió su cuenta por una serie de tuits que escribió sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad de Rojas por su ex pareja, un policía bonaerense condenado a prisión perpetua. El activista libertario había publicado: “Seguro que si Úrsula le hablaba con E a su asesino, se salvaba. Ah, no. Parate un cachito”. Y siguió: “Úrsula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anticapitalista y antipatriarcal a su asesino. Eso seguro la salvaba”.