Hilary Swank está embarazada de mellizos a sus 48 años

Hilary Swank, actriz protagonista de Million dollar baby, ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada de mellizos. Swank ha compartido una publicación en la que aparece con una ligera barriga acompañada de la frase: "Cooming soon... double feature" (próximamente doble función).

La oscarizada actriz de 48 años también ha hecho pública la noticia este miércoles durante su aparición en Good Morning America de la cadena televisiva ABC News. "¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos", expresó HilarySwank en el famosos programa matutino. Y añadió: "Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo".

La intérprete de películas como Boys Don't Cry se casó en 2018 con el empresario Philip Schneider, con el que se convertirá en madre por primera vez. Visiblemente emocionada, Swank ha revelado en la entrevista que el próximo papel que encarnará será el de madre.

Un romance íntimo y un enlace de cuento de hadas

La feliz pareja

La actriz ganadora del Oscar y el empresario comenzaron su discreta historia de amor en el año 2016. Siguiendo esta línea, pasaron por el altar en 2018 en una boda secreta en Saint Lucia Preserve, una urbanización privada rodeada de lujo y naturaleza situada cerca de Carmel, California. En sus perfiles sociales compartía con todos sus seguidores algunos bonitos retratos de su gran día mientras que declaraba sus sentimientos por su esposo. "Agradecida por haberme casado con el hombre de mis sueños". 4 años después, ponen el broche de oro a su romance con la llegada de 2 nuevas personas a su particular mundo que, a buen seguro, llenarán su corazón de alegría.

En lo profesional también atraviesa un magnífico momento con varios proyectos pendientes de estreno: la serie dramática Alaska, la película Lionsgate y el thriller de acción Mother's Milk. Además, cobra fuerza un posible cameo en la sexta temporada de Cobra Kai, el remake de Karate Kid, ya que sus fans anhelan que vuelva a ponerse en la piel de Julie Pierce, el papel que la catapultó a la fama siendo tan solo una adolescente.

"A veces siento que, cuando las mujeres no pueden tener hijos o deciden no hacerlo, se las ve como carentes de instinto maternal. Y debemos tener una conversación sobre esto porque… He escuchado a muchas mujeres que cuentan: ‘Me han dicho que soy una fracasada’. O que se les pregunta: ‘¿No se supone que estamos aquí para procrear?’. Y hay diferentes maneras de procrear, hay diferentes tipos de madre y otras maneras de dar amor", sostenía.

Hilary se casó en 1997 con el también actor Chad Lowe, con el que comenzó a salir en 1992 y del que se divorció en 2006. La pareja remontó varias crisis hasta que decidieron separarse anunciándolo a través de un escueto comunicado que rezaba así: "Hilary y Chad han decidido separarse, pero tienen la esperanza de poder superar este momento tan duro".