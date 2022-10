Lizy Tagliani y Wanda Nara se cruzaron en las redes

Todo comenzó con un chiste de la empresaria sobre la ropa de la humorista, quien no dudó en responderle inmediatamente con munición pesada.

Las famosas siempre están en la mira por el uso y abuso de los filtros y retoques digitales. Y Wanda Nara es una de las más cuestionas, motivo por el que Lizy Tagliani no dudó en jugar esa carta en medio de un sorpresivo cruce que tuvieron en las redes.

Luego de un fin de semana difícil, en el que perdió a "La Tati", su perrita de 19 años, la humorista salió a hacer trámites y eligió un look que fue muy criticado.

Vestido rojo con detalles en blanco, chaqueta marrón y zapatos verdes y amarillos llamaron la atención de algunos usuarios de la redes, entre los que se destacó Wanda.

"Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", comentó en tono jocoso, en referencia al icónico personaje de Antonio Gasalla. "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto", retrucó Lizy.

Cabe recordar que en más de una oportunidad, Nara contó que se hizo muy amiga de Tagliani durante las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, donde se desempeñan como "investigadoras" junto a Roberto Moldasvsky y Karina La Princesita. Y si bien suelen hacerse este tipo de chistes en TV, sorprendió que siguieran en las redes.

En julio pasado, luego de que se viralizaran una fotos al natural en las playas de Ibiza, Wanda hizo un descargo ante las críticas que recibió. "Soy real. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo", manifestó la empresaria.

Y aseguró que se siente muy a gusto: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid no subía fotos arruinada en la cama".

Además, hizo hincapié en que tiene celulitis, acné y raíces en el pelo porque cada tanto descansa de la tintura, pero que elige su "mejor perfil" para mostrar en las redes y que el retoque fotográfico puede "beneficiar o perjudicar".

Icardi quiere reconquistar a Wanda

Ella anunció su separación definitiva. Pero él no se dio por vencido. Y, según se pudo confirmar, este sábado Mauro Icardi arribó a la Argentina para tratar de recomponer su matrimonio con Wanda Nara. El jugador del Galatasaray viajó desde Turquía y se reunió con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, en el departamento que la pareja posee en el edificio Chateau de Libertador. Hasta allí se acercó también Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la empresaria, quien habría oficiado de mediadora.

Lo cierto es que, después de una larga charla cuyo contenido no trascendió, la actual investigadora de ¿Quién es la Máscara? decidió instarse en la casa que la familia tiene en el Tigre, para dejar que el futbolista -que según le había explicado no deberá jugar para su equipo en estos días- se quedara en el departamento de Belgrano. Horas antes, había llamado la atención que la ex pareja hubiera dejado de seguirse en las redes sociales, aunque él continuaba manteniendo en su feed las fotos que tenía junto a Wanda, inclusive, la de su perfil.