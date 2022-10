Mauricio Macri reveló la tapa de su nuevo libro, “Para qué”

El expresidente Mauricio Macri adelantó hoy la tapa de su nuevo libro “Para qué” desde sus redes sociales e informó que el 18 de octubre saldrá a la venta. De esta manera, tras el éxito de “Primer tiempo”, el referente del PRO incursiona nuevamente en el mundo editorial con un título en el que tratará temas de liderazgo y el poder sobre la base de su experiencia empresarial y política.

“A partir del 18 de octubre llega ‘Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. ¡Nos encontramos en unos días en todas las librerías!”, publicó Macri en su cuenta de Twitter, acompañando el posteo con imágenes de la tapa y la contratapa.

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que solo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, se lee en la contratapa del libro que será publicado por la editorial Planeta.

Allí, explica la razón del título de esta segunda publicación. “Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y sobre todo para qué cambiar un país”.

Para finalizar, detalla: “Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”.

Según trascendió, Macri contó con la colaboración de Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illia para la realización de su nueva obra, un trabajo que llega en un momento sensible de la interna de Juntos por el Cambio. Hasta ahora, el ex mandatario evitó pronunciarse sobre sus ambiciones de cara a las elecciones 2023.

Mauricio Macri logró un best sellers político

En 2021 Macri publicó “Primer tiempo” en el que volcó las memorias de su gestión como presidente de la Argentina, su análisis de la herencia kirchnerista y reflexiones sobre las vicisitudes que atravesó en su mandato. El libro fue uno de los recientes best sellers políticos, con cien mil ejemplares vendidos. Paradójicamente llegó a ese récord luego de que varias librerías porteñas se negaran a vender los ejemplares. En la preventa por vías digitales, había agotado su primera tirada de 25.000 ejemplares, lo que obligó a imprimir otra edición de 30.000.