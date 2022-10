César Mascetti, murió este martes a los 80 años, debido a un cáncer de hígado. La noticia fue confirmada por los canales eltrece y TN, donde el periodista fue la cara del noticiero junto a su pareja, Mónica Cahen D’Anvers, durante poco más de una década. Este miércoles por la mañana, familiares y amigos despiden al histórico conductor de Telenoche, en el cementerio de San Pedro. “Lo único que quiero decir es gracias, gracias por todo esto.’Tata‘ estaría contento de verlos a todos, porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía. Así que gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por ser. Un abrazo”, dijo su esposa.

Sandra Mihanovich, hija de su esposa, dijo: “Quiero agradecerles a ustedes que no nos hayan invadido, que nos hayan dejado tranquilos en la calle Salta. Agradecerles el respeto, el cariño. Estuvimos mirando la tele y viendo todas las palabras de amor para el ‘Tata’, que indudablemente se lo merecía, pero a veces las cosas no vienen porque uno las merezca. En nombre de mamá y de toda la familia, gracias por acompañarnos y respetarnos también, se fue con la satisfacción del deber cumplido, como dijo él. Y creo que eso es exactamente así. Un gran sampedrino y un gran argentino. Ojalá tuviéramos muchos más argentinos como César Mascetti”.

Y agregó: emocionada: "Gracias por haber venido, por estar, por ser".

Mónica, casada con César Mascetti desde 2003 pero su pareja durante más de cuarenta años, acompañó los restos de su marido hasta la bóveda familiar y con ella estuvieron también Sandra Mihanovich, su hija.

“Me estoy muriendo junto a la mujer que amo”, la emotiva carta de César Mascetti

En una emotiva ceremonia, una de las que tomó la palabra fue Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, quien leyó la última carta que había escrito Mascetti. “Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”, comenzó expresando la cantante.

Y continuó, trasmitiendo las palabras de César: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″. Acto seguido, hubo una suelta de palomas en su honor.

César y Mónica estuvieron juntos durante 44 años. Sin embargo, el comienzo de la historia no fue color de rosas. Cuando se vieron por primera vez, en 1971, él estaba dando recién sus primeros pasos en el periodismo y ella ya era una periodista reconocida que aun estaba casada con Iván Mihanovich, el padre de sus hijos, Iván y Sandra. El encuentro fue solo un saludo efímero y se dio en los pasillos de Canal 13. Recién años después -Mónica ya separada-, se volvieron a cruzar cuando ella conducía Mónica presenta. En alguna oportunidad, Cahen D´Anvers confesó que por esos tiempos César le parecía “un hombre insoportable”.

Tiempo después, casualmente un 7 de junio, Día del Periodista, sucedió el flechazo en una fiesta organizada por el canal. Durante siete meses mantuvieron la relación en secreto hasta que ya se hizo evidente. Después les llegó la oferta para conducir juntos el mítico noticiero y ya no se separaron más. Luego de retirarse de la televisión, ambos decidieron mudarse a San Pedro, adonde llevaron a cabo el proyecto La Campiña, un establecimiento agropecuario y gastronómico.

