Charly García expondrá por primera vez sus pinturas

Charly García expondrá por primera vez sus obras de arte bajo la curaduría de Rodolfo Johannes. El importante evento tendrá lugar como parte de arteba 2022.

Más allá de sus increíbles discos publicados a lo largo de 50 años de trayectoria, el artista también se interesó por el dibujo. Algunas de sus obras las pudimos ver en su libro “Líneas paralelas”, publicado en 2013, un mapa de ruta en el que Charly García decidió volcar, durante semanas, el día a día previo a sus shows.



Uno de los dibujos de Charly García (Prensa).

“Ese es el vértigo que se puede ver en sus colores, figuras y collages, y es también el que se deja leer en sus textos, se entiendan o no. Por eso, algunas partes del libro se transcribieron y otras quedaron tal cual estaban en el original por decisión de su autor, como tiene que ser. Es parte del acuerdo entre quien escribe, pinta y recorta, y el que mira y lee: lo que se entiende, se entiende, y lo que no, se inventa (o se imagina, que es más o menos lo mismo). Y es que todo suma en un libro pensado y construido de esta manera”, describió un comunicado. También, el trazo de Charly lo pudimos ver en la tapa de su disco Random.



Charly García y su arte



“Como pintor, García representa un movimiento artístico que en nuestro país casi no tuvo repercusión, el art brut. Las imágenes salvajes que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charly recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, que desde hace unas décadas vienen considerándose obras de arte como cualquier otra”, define Dani Mundo (APU), en el comunicado de ARTEBA.



En esta exposición, las imágenes del “arte bruto” son como traducciones del inconsciente a una lengua que solo existe en esas imágenes. Las pinturas de Charly están en carne viva. En el rayón trash es como si la mano misma pintarrajeara y coloreara sin ningún simbolismo ni mediación.





En el álbum de SNM las ilustraciones ya están atribuidas a Charly García. En ese CD ya despunta el rayón. Oscuridad y rayón, una buena manera de representar a esa sociedad menemista que en ese momento disfrutaba a pleno de la fiesta modernizadora, aunque lo hiciera sobre las ruinas y la miseria de la mitad de la población.



“Si bien Charly no provoca en la pintura la misma revolución que trató de desencadenar en la música, es posible pensar que su obra pictórica acompaña esta búsqueda destituyente de la tradición musical. Dan cuenta del mismo yo. Ojalá haya una exhibición de esa obra pictórica que, por ahora, conocemos de modo fragmentado y subalterno”, concluyó Dani Mundo.



García, que el 21 de octubre cumplirá 71 años, es una verdadera estrella del rock. Un artista que le dio vida a grandes bandas y compuso canciones que son parte de la gente.

Todo comenzó cuando Carlos Alberto García Moreno pisó con cinco años un conservatorio para tomar sus primeras lecciones de piano. Entre obras de Bach, Mozart o Chopin, el pequeño Charly sorprendió al mostrar sus composiciones. Su oído absoluto se encargó de reconocer todos aquellos sonidos que para la gran mayoría estaban ocultos. Toda esa formación clásica se detuvo cuando descubrió el rock, y en especial a los Beatles. “La civilización terminó el día que los Beatles publicaron ‘I Want To Hold Your Hand”, contó en una entrevista.

La nueva edición de arteba que se desarrollará del 7 al 9 de octubre en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, y de la que participarán más de 400 artistas representados por 71 galerías y proyectos

La feria, que se propone mostrar lo mejor del arte argentino moderno y contemporáneo, se desarrollará en torno a tres grandes ejes. Por un lado, las galerías y proyectos artísticos de las categorías Sección Principal (galerías establecidas y de reconocida trayectoria), Stage (galerías de menos de 5 años de apertura y que representan artistas de joven trayectoria) y Utopía (categoría orientada a las más recientes producciones que agrupa galerías, espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y otras plataformas experimentales de comercialización).

Las obras de Charly llegan al stand Utopía de la mano de Popa galería de arte y la fundación Make Art No War.