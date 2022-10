La CGT lanza su espacio político en el acto del 17 de Octubre

Tras la reunión que mantuvo la mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT), se confirmó la convocatoria a un acto propio para conmemorar los 77 años del Día de la Lealtad Peronista el próximo 17 de octubre en el estadio Obras Sanitarias y ratificó que ese día lanzará la "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas".

Así lo confirmaron esta tarde luego del encuentro de más de dos horas en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), en la Avenida Belgrano al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, y otras fuentes gremiales.

Los dirigentes de más de 25 sindicatos de varios sectores del movimiento obrero debatieron durante casi tres horas y descartaron de forma definitiva el acto original previsto por el Día de la Lealtad en Tucumán ante "las diferencias políticas existentes", por lo que optaron por convocar a un acto propio y "con neto perfil gremial y militante", señalaron los voceros.

De ese modo, el acto en el estadio de Obras por el Día de la Lealtad se realizará a partir de las 10 del 17 de octubre y, aunque aún no se definieron los oradores, sí se aprobó el lanzamiento del nuevo espacio "Corriente Político-Sindical Peronista" con la intención de participar en "el armado y la presencia estructural del sindicalismo en el justicialismo". "La representatividad sindical en el armado de esas listas para las elecciones de 2023 será a nivel nacional, provincial y municipal, y se definirá en breve una mesa de conducción de ese nuevo espacio de la CGT", adelantaron las fuentes a Télam.

La nueva corriente

Según varios dirigentes que participaron en la reunión en Uocra, que conduce el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT Gerardo Martínez, el lanzamiento de la nueva corriente "no apunta contra las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, con cuyos dirigentes ya se conversó, por lo que se conformaría un funcionamiento conjunto".

En otros tiempos "las 62", como brazo político del sindicalismo peronista, negociaba la integración del movimiento obrero en las listas partidarias, una tradición que la CGT quiere retomar desde el nuevo espacio que se lanzará el 17 en Obras Sanitarias. "La nueva corriente político-sindical no apunta contra 'las 62', con cuyos dirigentes ya se habló, sino que se convino un funcionamiento conjunto para el armado de las listas y la puja por la participación orgánica del movimiento obrero en esas nóminas", aclararon las fuentes a esta agencia.

Los dirigentes indicaron que ante la partición del movimiento obrero en varios sectores -incluso en las propias 62- la nueva corriente aspira a convertirse en "un espacio superador", y sostuvieron que en el encuentro de hoy también se debatió a fondo el tema de la convocatoria o no a las elecciones PASO.

"La CGT no tomó posición respecto a si debe o no haber PASO, porque no interesa. No importa el formato electoral: si se mantienen (las primarias) o se convoca a internas. Para el movimiento obrero, lo verdaderamente importante es que se abandone 'la política del dedo' o de 'la lapicera' (en la definición de las listas)", señalaron.

En esa línea, los gremialistas que participaron hoy en la reunión en la Uocra coincidieron en la necesidad de que la central obrera recupere "de una vez por todas el protagonismo partidario que de forma histórica la tuvo como hacedora de la historia". Entre otros, en la reunión de hoy participaron Héctor Daer (Sanidad), su hermano Rodolfo (Alimentación), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Armando Cavalieri (comercio), Julio Piumato (judiciales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), María Ratto (espectáculos públicos), Sergio Romero (UDA), Guillermo Mangone (gas), el anfitrión Gerardo Martínez (construcción) y Gastón Frutos (panaderos). También lo hicieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Patricia Escobar (pasteleros), Carlos Bonjour (Utedyc), Luis Barrionuevo y Argentino Geneiro (Gastronómicos), Nicolás Galeano (La Fraternidad), Mario Calegari (UTA), Rubén Sandoval (perfumistas), Daniel Vila (carga y descarga), Alejando Amor (municipales), Andrés Rodríguez (UPCN) y Mario Cejas (viajantes).

La intención de la CGT es negociar y disputar las candidaturas para las próximas elecciones a través de sus regionales nacionales. En el encuentro en la Uocra no participaron los representantes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) como el camionero Pablo Moyano, el aeronavegante Juan Pablo Brey y el referente del gremio del vidrio, Cristian Jerónimo, "a pesar de haber sido invitados", y tampoco lo hizo el ferroviario e integrante de la CGT Sergio Sasia, completaron las fuentes.

