Rechazan hábeas corpus para resguardar a Jones Huala

Un pedido de hábeas corpus a favor de Facundo Jones Huala fue rechazado por la justicia rionegrina. La presentación fue realizada por Juan José Soto Vargas, un hombre que en septiembre de este año hizo una solicitud similar por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y contra el presidente chileno Gabriel Boric, pero se encontró con un fallo que desestimó el pedido.

Según la sentencia, Soto Vargas apeló al “cansancio, suplicio y depresión” que debía estar pasando el líder de la RAM, quien se encuentra prófugo de la justicia chilena y con pedido de captura internacional, y es por eso que requirió que se ordene su detención para que cumpla con los protocolos de extradición. Sin embargo, el juez Víctor Gangarrosa detalló que la documentación presentada no guardaba relación con la presentación realizada.

En sus argumentos el juez entendió que no se estarían agravando las condiciones de detención o vulnerando alguna garantía ya que no existe arbitrariedad o ilegalidad que amenace su libertad. En ese orden señaló que será el Ministerio Público Fiscal el órgano encargado de hacer efectivas las disposiciones de otros organismos judiciales, y que no le corresponde resolver sobre este asunto.

“Entiendo que las peticiones de Soto Vargas no resultan ser la vía idónea para materializar la pretensión”, dijo para no admitir el recurso dado que no se demostró en forma contundente la inexistencia de otras vías para obtener la protección de Jones Huala y entonces hacer una excepción a las vías formales.

Finalmente Gangarrosa rechazó “in limine” el recurso de hábeas corpus intentado en favor de Facundo Jones Huala.

Pero Soto Vargas es un reconocido denunciante en Chile y quien, recientemente, intervino por el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y su hijo, Ernesto Llaitul. En ese escrito acusó que ambos referentes mapuche estaban siendo perseguidos a través de antecedentes y pruebas inventadas por el presidente Gabriel Boric.

Además denunció que la situación que viven padre e hijo equivale a una tortura, que dijo conocer como exiliado en Argentina, después de haber sido expulsado de aquel país por medio de lo que tildó como “un montaje”.