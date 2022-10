Eliminación de las PASO: El proyecto ingresa a Diputados

El proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ingresará entre este martes y miércoles a la Cámara de Diputados. Así lo confirmó el diputado nacional Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, el impulsor de la iniciativa que reclaman los gobernadores del Frente de Todos.

Di Giácomo (quien responde al exgobernador rionegrino y actual senador Alberto Weretilneck) confirmó que en las próximas horas oficializará la propuesta para suprimir la instancia de las primarias, ante la fuerte preocupación en Juntos por el Cambio, que apuesta a utilizar ese mecanismo para dirimir sus candidaturas.

“En la Argentina, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, donde todos los partidos se someten y presentan sus candidatos para ser elegidos, no ocurrieron nunca. Ni siquiera los que promulgaron esa ley concurrieron la mayoría de las veces. Siempre fue una minoría”, fundamentó Di Giácomo.

El rionegrino continuó: “El problema es que esta minoría la pagamos todos, y para el año que viene vamos a pagar entre 22.500 y 30.000 millones de pesos en una interna que los partidos pueden hacer de acuerdo a su carta orgánica y que la paguen quienes tienen que financiarlo”.

En diálogo con Diputados TV, el legislador consideró que las PASO “han fracasado” y enfatizó: “Si pasaron tantos años, tantas elecciones, y nunca cumplieron la función de primarias, es hora de eliminarlas”.

Además, reveló que mantuvo “conversaciones informales” con diputados de otros bloques y “muchos dicen extraoficialmente que van a apoyar”, aunque pronosticó que el proyecto “no va a tener una adhesión masiva en uno u otro sector”.

¿Qué se necesita para aprobar el proyecto?

A la hora de la votación se necesitan 129 votos y, en teoría, al Frente de Todos le faltarían 11 adhesiones de la oposición para aprobar la iniciativa en Diputados y girarla al Senado. Hasta ahora, se manifestaron a favor Juntos Somos Río Negro (con dos integrantes) y Córdoba Federal (con tres).

Sin embargo, en el mismo Frente de Todos el tema genera posturas divididas. Algunos diputados como el porteño Leandro Santoro y el entrerriano Marcelo Casaretto quieren sostener las PASO, y otros como los porteños Eduardo Valdés y Carlos Heller también ponen reparos a la eliminación, pero se plegarían a la voluntad del bloque.

También se pronunciaron en contra de suprimir las PASO los representantes de dos movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos: la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

“Estoy completamente de acuerdo con mantener las PASO. Las elecciones primarias, en estos tiempos donde las mayorías se constituyen a partir de alianzas basadas en equilibrios complejos, son una herramienta fundamental que debemos mantener”, sostuvo la diputada de Barrios de Pie Natalia Souto.

La legisladora insistió: “No vamos a votar la derogación de las PASO. Para fortalecer el frente del que formamos parte hay que ampliar el debate interno, construir una pluralidad y una renovación de las opciones políticas. Y, además, creemos que para mejorar la performance electoral hay que resolver los problemas de la gente, mejorar la gestión para que la inflación no siga licuando los ingresos de nuestra gente y no desviarnos en una ingeniería electoral”.