Refuerzan los controles sobre las importaciones

Pese al ingreso de divisas del dólar soja, el Gobierno oficializó el refuerzo del control a las importaciones con el pase de productos que estaban bajo licencias automáticas a licencias no automáticas (LNA) que apunta principalmente a los productos terminados. El listado abarca 2700 posiciones arancelarias y el sector privado advierte que cubre también insumos.

¿Cuáles son los bienes incluidos que tendrán más dificultades para importarse?

Entre los productos que fueron consideraron no esenciales hay hidrolavadoras, palos de golf, esquíes y patines de hielo. La lista es extensa y abarca muchos bienes, detallan desde el sector privado. En paralelo, se pondrá en marcha el ajuste en el sistema SIMI para importar que apunta a la trazabilidad de las órdenes para que no haya paradas de producción por falta de insumos.

El cambio en LNA lo detalló la secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini en el Boletín Oficial, donde indicó las posiciones arancelarias que "estarán sujetas a la tramitación de Licencias de Importación de tipo No Automáticas". La definición del equipo de Sergio Massa sobre el ordenamiento del comercio exterior tiene como referente al titular de la Aduana, Guillermo Michel y los pedidos de los industriales al secretario de Industria José De Mendiguren para que no falten insumos.

De acuerdo con fuentes oficiales, son 33 posiciones arancelarias las que pasan de tener licencias no automáticas a automáticas. La lista es variada: incluye cámaras digitales, placas de video, de memoria, altavoces, helicópteros, aviones, whisky, tragamonedas, artículos de waffles y panadería, semen bovino, bijouterie y herramientas eléctricas de mano.

Algunos de los bienes incluidos son insumos específicos. Desde la industria del vino alertaron por ejemplo que incluye a las barricas de roble. "No se producen en Argentina. Y no tienen sustituto. Algunas bodegas usan sistemas compuestos por manufacturas de roble o astillas de roble. Pero no es lo mismo, y todo ingresa de afuera", explicó Martín Clément, especialista en comercio exterior.

Por otra parte, el listado abarca productos químicos, indicaron desde una entidad de comercio exterior. "Hay insumos dentro de la lista".

La medida según el Ejecutivo "permite identificar comportamientos disruptivos del comercio exterior, resulta una herramienta clave para la gestión de la política comercial externa con miras al desarrollo productivo nacional y acorde al contexto actual de las relaciones comerciales internacionales", enfatizó la resolución. El Gobierno reconoce que la decisión está atada a la falta de divisas y explica que se evaluaron los bienes y los flujos de comercio.

En ese sentido, consideraron que se trata de bienes que "no representan necesidad ni urgencia para su ingreso al país". La norma admite que la nueva regulación apunta a fortalecer las operaciones de importación que requieren los sectores productivos para sostener y aumentar los niveles de producción y de empleo.

La larga lista de LNA incluye productos que ya tenían cobertura anteriormente, como fibras de algodón, hilados, ropa, calzados, electrodomésticos, material eléctrico, chapas, perfiles, tractores y anteojos de sol.

FUENTE: El Cronista