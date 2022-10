Juan Fernando Quintero se quedaría en River Plate

El representante del colombiano afirmó que el jugador desea que el ‘Millonario’ siga siendo su hogar y que las conversaciones no deben ser complicadas

Desde que volvió a vestirse con la casaca de la Banda Cruzada, el nombre del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero es sinónimo de resiliencia y redención. Aquel futbolista que estaba en China alejado de la pasión del fútbol, de la competitividad y de la presión, decidió darle un giro de 180 grados a su vida intentando nuevamente convertirse en aquel jugador que todos admiran.

El 10 de febrero de este año, el corazón de la hinchada de River Plate volvió a rugir con fuerza. Aquel héroe que les entregó una de las Copas Libertadores más recordadas de la historia ante su eterno rival, Boca Juniors, regresaba a casa tras haberse aventurado en el balompié chino.

Desde ese punto en adelante el colombiano, si bien no ha logrado ser un titular constante, ha aprovechado de la mejor manera los minutos que el director técnico Marcelo Gallardo, le entrega y con su imponente zurda poco a poco va construyendo la posibilidad de un nuevo contrato con el club argentino.

En conversación con River en Línea, el representante del colombiano, Rodrigo Riep afirmó que ‘Juanfer’ está más feliz que nunca en el club Millonario y espera que este sea su hogar por el tiempo que lo desee. Si bien confirmó que el reinicio del antioqueño con River fue turbio por las lesiones, su magia siempre es lo que lo hace sobresalir:

“Yo lo veo del lado del cariño también. Es un jugador diferente, tiene magia. Necesitaba tiempo, recuperarse de las lesiones que sufrió, pero la magia está”.

Fin del vínculo

Estando a tan solo tres meses de que termine el año, se acerca una fecha importante para el futuro del jugador, ya que el 31 de diciembre su vínculo con los argentinos expira y estaría obligado a regresar a Asia. Sobre la urgencia de renovarle el contrato o de ampliar su estado de ‘préstamo’, Riep precisó que la relación entre las directivas del club y el futbolista es bastante buena, por lo que cuenta con que prontamente llegue la conversación de renovación:

“River es la casa de Juanfer como ellos saben. Tenemos una relación bárbara, los directivos son extraordinarios. Eso hace que no tengamos que tener demasiadas reuniones, en el momento que ellos quieran sentarse a tomar un café lo vamos a hacer. Por tranquilidad de todos estamos en un lugar donde nos conocemos, nos queremos y podemos solucionar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir”

De igual manera confirmó que todavía no han tocado el tema de la renovación, saben que cuentan con tiempo suficiente para llegar a un buen acuerdo, además dejó claro que las negociaciones ni siquiera tienen que ver con números sino con pura voluntad:

“Esto no es un tema de números, es un tema de voluntad. Son dos abrazos con Juanfer, nos juntamos y se acabó. Todavía no es el momento, pero estamos con tiempo. Él está muy feliz y nosotros no hemos tocado el tema

Uno de los puntos que podrían representar un obstáculo para Quintero en cuanto a su continuidad con River Plate, es también la continuidad del director técnico Marcelo Gallardo. Ya que en dado caso este decida irse en la siguiente parada, el oriundo de Medellín quedaría a la deriva en cuanto a poder ver minutos de juego se refiere.