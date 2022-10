Un incidente áereo que se viralizó y pudo ser una tragedia

El vuelo 2795 de Austral, que viajaba de la terminal porteña al aeropuerto de San Fernando, quedó a 100 metros (alrededor de 300 pies) del vuelo 7126 de Avianca Argentina, proveniente de Resistencia, cuando de acuerdo con la normativa la distancia mínima que puede haber entre dos aviones en vuelo es de 300 metros.

El detalle debería estar previsto por los controladores aéreos a la hora de orientar a los pilotos y organizar el tránsito aéreo. El hecho ocurrió en 2019 y se viralizó en redes sociales cuando salieron a la luz el audio entre el piloto y la controladora aérea del Aeroparque Jorge Newbery.

Casi chocan 2 aviones en Ezeiza porque la de la torre de control se colgó y encima la mina los descansa a los pilotos cuando se quejan jsjsj

El verdadero país con buena gente pic.twitter.com/51eLOFmtVo — ElBuni (@therealbuni) October 3, 2022

Uno de los pilotos contactó con la torre de control para hacer su reclamo. «Estuvimos a 500 pies (son 152 metros), por momentos 300 pies de diferencia (91 metros) con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda», recriminó.

"Sí, correcto, señor, la verdad tiene razón, si lo tiene que hacer por escrito, hágalo", le respondió una de las controladoras a cargo. "Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento", completó.

"La verdad es que son unos inútiles, ese es el problema", arremetió el piloto, no conforme con la explicación. "¿Sí? Venga a decírmelo personalmente, por favor. Idiota", cerró este agresivo intercambio la controladora.

La falta de respecto en el trato que tuvieron el piloto con la controladora no es habitual. Los pilotos consultados afirman: "El hecho de tener templanza para resolver situaciones es la garantía de que los vuelos se hacen con total seguridad. Esto no es moneda corriente, es un caso aislado". Y advierten que la supuesta “revolución de los aviones” promocionada por el Gobierno consistió en saturar el espacio aéreo de aviones, y por el contrario no brindan los recursos humanos y materiales necesarios, como ya informó.

Habrá vuelos directos de Tucumán a Mar del Plata

Tucumán sumó una nueva ruta para viajar por el país sin pasar por Buenos Aires, ya que Aerolíneas Argentinas (AR) informó que, a partir de octubre, la provincia contará con dos frecuencias semanales hacia Mar del Plata, los días miércoles y domingos.

La noticia se enmarca dentro del plan de recuperación de conectividad que lleva adelante la Provincia a través del Ente Tucumán Turismo (ETT). De esta forma, “La Feliz” se suma a Córdoba, Puerto Iguazú y al reciente corredor con Salta y la ciudad brasileña de San Pablo, uno de los hub de vuelos internacionales más importantes de Sudamérica.

La noticia fue anunciada por el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani, quien sostuvo que con esta nueva ruta entre la Costa Atlántica y el Norte Argentino se potenciará el desarrollo turístico de ambos destinos. En este sentido, señaló que “las rutas federales de Aerolíneas son uno de nuestros principales objetivos para el mercado de cabotaje”.

“Esta es una ruta que ofrecíamos durante la temporada alta de verano, pero que cuenta con un potencial enorme y una gran demanda durante todo el año”, agregó Ceriani. “Unir estas dos ciudades permite a los tucumanos viajar por Argentina sin hacer escala en Aeroparque y a los marplatenses les abre una puerta de ingreso a Tucumán y desde allí a todo el Norte”, completó.

El presidente del ETT, Sebastian Giobellina, celebró este anuncio que amplía la extensión de la tradicional ruta veraniega que tanto éxito presenta cada año. “Esto nos permitirá trabajar Tucumán desde toda la Costa Argentina y viceversa, lo que traerá beneficios para los dos destinos por fuera de este período vacacional”, aseguró el funcionario.

Giobellina ponderó la decisión tomada por la compañía aérea y agradeció las gestiones llevadas adelante por el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y por el gobernador de la Provincia, Osvaldo Jaldo. “La materialización de estos vuelos seguro beneficiará a todo el sector turístico tanto de Tucumán como de Mar del Plata”, indicó el titular del ETT.