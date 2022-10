Condenan a 16 años de prisión a homicida de Víctor Gómez

Tras un juicio abreviado la responsabilidad penal de Mauro Exequiel Herrera por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, este lunes se realizó la segunda etapa donde se fijó el monto de la pena para el imputado de 27 años, acusado por el crimen de Víctor Ángel Gómez, ocurrido el 21 de septiembre del año pasado en el pasaje Güemes y Eudoro Aráoz. Durante la jornada, el auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, en representación del titular de la Unidad Especializada de Homicidios I, Ignacio López Bustos, había solicitado la pena por 22 años. En tanto, la defensa técnica del imputado pidió el mínimo (10 años y 8 meses).

En el alegato final, el representante del MPF dijo: “El hecho se tuvo por acreditado y han intervenido dos personas, con distintas calificaciones. El accionar de ambos imputados demuestra una superioridad numérica sobre la víctima, es decir, dos contra uno. Se encontraba totalmente indefenso e incluso no se esperaba esa agresión ya que se encontraba parado en la calle cuando Herrera lo cruza y frena su vehículo para cometer este delito. Se trata de un hecho grave, que ha ocurrido en la vía pública, utilizando un arma de fuego y provocando un riesgo para cualquier transeúnte que se hubiera encontrado en las inmediaciones del lugar. Ha utilizado un arma de gran poder ofensivo y a su vez, reglamentaria de la policía, que le extrajo a su hermano”. Sobre los agravantes, el investigador mencionó el móvil que lo llevó a cometer este ilícito y terminar con la vida de Gómez. “La madre del imputado había realizado una denuncia el día anterior a la muerte de la víctima, donde expuso que le habían sustraído elementos y que su hijo se encontraba realizando averiguaciones en el lugar para dar con el presunto autor. En ese mismo legajo, se tomó declaración a un testigo que respaldó esos dichos, en cuanto, a las averiguaciones para poder dar con el autor del robo. El fin primario que tiene el Derecho Penal es impedir y prevenir la reacción informal del delito, un sistema donde la víctima tenga la posibilidad de decidir la pena a la persona acusada, sería un sistema de administración de venganza. En este caso, si bien existió una denuncia de robo el 20 de septiembre de 2021, la víctima falleció el día siguiente en horas de la noche. No se quiere sacar valor a la denuncia, pero no es menos cierto que cabe la posibilidad que haya sido inocente en ese proceso. Por lo cual, es reprochable el ajusticiamiento de Herrera”, argumentó.

Di Lella comentó: “Era un joven de 21 años de edad, quien, además, se encontraba en pareja con proyectos personales. También estas consecuencias se han extendido a su núcleo familiar, con numerosos hermanos. Un daño no sólo económico, sino a su pareja que estaba esperando una hija, la cual no pudo conocer”.

Tras los alegatos de las partes fue el turno de la declaración de los testigos. Seguidamente, los familiares de la víctima manifestaron unas palabras. Por último, la jueza, luego de un cuarto intermedio, dispuso la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo contra Herrera y el traslado del imputado al servicio penitenciario provincial. Por este hecho, su cómplice, Fernando Maximiliano Vaca, ya fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones.

El hecho

El crimen ocurrió el 21 de septiembre de 2021, a las 22:15 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba parada en intersección de calles Eudoro Aráoz y Güemes de esta ciudad, mientras Herrera circulaba por el lugar conduciendo una camioneta de color blanco acompañado por Vaca y otras dos personas menores de edad con dirección a una cancha ubicada en cercanías donde disputarían un partido de fútbol 5. En tales circunstancias, Herrera advirtió la presencia de Gómez en la zona y detuvo su vehículo para justamente con Vaca tomar represalias por haberlo acusado de un hecho delictivo contra su madre, donde le sustrajeron unas pertenencias de su domicilio. En esa ocasión, descendió el cómplice quien con claras intenciones de causarle un daño físico en el cuerpo le dio golpes de puño en el rostro, provocándole lesiones. En tanto, Herrera que se encontraba parado se acercó en el vehículo en el que se movilizaba y extrajo un arma de fuego (pistola Hi Power de 9 mm) con la cual apuntó y disparó contra la humanidad de Gómez con las intenciones de causarle la muerte. Logrando su cometido ya que la víctima perdió la vida en el acto.