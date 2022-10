Lázaro Báez recibe el llamado de su abogado Juan Villanueva y trata de recordar con el mayor detalle posible cada obra, cada máquina vial, cada papel. Desde la casa en la que está bajo prisión domiciliaria desde hace dos años, el empresario colabora en el alegato que su defensa comenzará mañana en el juicio oral por la obra pública. La Fiscalía lo acusó de formar parte de una asociación ilícita y pidió una condena de 12 años de prisión, la misma que para la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal imputada del caso.

Báez, que ya lleva seis años preso, tendrá además esta semana otra audiencia clave. El jueves, por videoconferencia, estará frente a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que deben resolver si confirman o revocan su condena a 12 años de prisión por lavado de dinero. Esa audiencia será formal pero a partir de ahí se empieza a jugar la resolución del tribunal.

El abogado señaló que durante su alojamiento en el penal de Ezeiza, como cuando fue trasladado a su lugar de arresto domiciliario, “recibió amenazas". "Le dijeron que se arrepienta de delitos que no cometió y que comprometa como sea a la actual vicepresidenta de la Nación, el objetivo de esta causa”.

En este sentido indicó que “la denuncia inicial es falsa, es la repetición de cosas ya dichas y juzgadas y en las que Báez fue sobreseído. Esta causa va a pasar con un récord infame, violó todo tipo de garantías así va a pasar a la historia este juicio”.



Lázaro Báez “no cometió los delitos que le atribuyen, se trata de una condena desproporcionada por la fiscalía que no puede ser convalidada por el Tribunal” por es “vamos a pedir la absolución”.

“Venimos acá a decir algo contundente, no vale todo con tal de sostener una acusación fantasiosa", comenzó la defensa. "Durante más de 90 horas de alegatos los fiscales no demostraron ningún delito. Intentaron desde la comodidad de sus escritorios, desde una de las ciudades más ricas del país acusaron a una provincia”, atacaron



Respecto a las audiencias del Ministerio Público Fiscal, el abogado indicó: “Vimos indignación fingida, gritos, fuera de lugar en un juicio público vacías desde lo jurídico. Hicieron comparaciones de lo más dolorosas para la historia de nuestro país”.



“Vamos a hacer en estas tres audiencias lo que los fiscales no hicieron”, expresó el abogado de Báez y añadió.

Con la presentación del abogado Juan Villanueva, cerca de las 9:30 comenzó la defensa del empresario Lázaro Báez. Allí afirmó que los fiscales "tergiversaron y falsearon la prueba" y "omitieron elementos que prueban la inocencia", del empresario patagónico.

De qué está acusado Lázaro Báez

El dueño de "Austral Construcciones" enfrenta un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los fiscales reclaman para la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".



Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

Juicio por Vialidad: Lázaro Báez se defiende y se queja que le pidieron la misma pena que a Cristina

Un reproche es reiterado desde que escuchó el pedido de condena del fiscal Diego Luciani. Lázaro Báez rechaza que le hayan pedido la misma pena que a Cristina Kirchner. Una vez más, marca distancia incluso en la acusación. "Cómo puede ser si yo soy el empresario, el privado, que me piden esa pena, incluso menor a la de Julio De Vido", sostiene. El planteo no es una admisión de culpabilidad, está enojado porque considera que buscan "cortar el hilo por lo más fino" y que "no se animan a avanzar sobre los funcionarios". Este lunes comenzará el alegato de su abogado defensor en el denominado juicio por Vialidad, que concluirá con un pedido de absolución.