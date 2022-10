¡Mirtha no pudo con su genio! Le preguntó a Lanata por qué no la invitó a su casamiento

¡Mirtha no pudo con su genio! Le preguntó a Lanata por qué no la invitó a su casamiento

El sábado Mirtha Legrand mantuvo un avispado mano a mano con Jorge Lanata en la mesaza, y la charla pasó por todos los temas. No faltó el análisis de la actualidad política en distintos momentos, pero también hubo tiempo para abordar su historia de vida y para las preguntas sin filtro de la diva. La conversación empezó con un reclamo de la conductora por no haberla invitado a su casamiento con Elba Marcovecchio, algo que tomó totalmente por sorpresa al periodista, y hubo otras consultas que también lo tomaron desprevenido, pero supo sortearlas con humor.

Después de darle la bienvenida en una nueva temporada de La Noche de Mirtha, La Chiqui le comentó: “Hace mucho que quiero preguntarte por qué no me invitaste a tu casamiento”. Atónito, Lanata se sinceró: “No puedo creer que me preguntes esto al aire, yo ya te expliqué”. Y luego se dispuso a explicarle que el motivo había sido el horario y la distancia hasta el salón de Exaltación de la Cruz donde celebraron la ceremonia. “Era re lejos y tarde, y no quería comprometerte; sentí que te iba a poner en un compromiso, pero me hubiera encantado que vinieras”, aseguró.

“Yo esperaba la tarjeta para ir a la boda, pensaba: ‘Ya va a llegar’, pero no, nada”, insistió Mirtha, y después de que él se disculpara, le aclaró: “Está bien, no me molestó tanto, si me hubiera dolido de verdad no te lo decía acá; es un chiste que yo hago”. Más adelante, retomó el tema y repasaron los inicios de su romance con la abogada con quien dio el “sí, quiero”. “¿Estabas tan enamorado como para casarte?”, quiso saber la diva, y el conductor de Periodismo para todos (El Trece), se definió como “un romántico”, y confirmó que fue él quien le propuso poner la firma ante la ley.

“¿Cuántos matrimonios tenés vos?”, le repreguntó. “Tres matrimonios, este sería el cuarto error”, bromeó con ironía. Y enseguida agregó: “Pero esto ya es en la tercera edad, que está buenísimo. Yo tengo 62, y a los 60, tener un proyecto es súper importante, tratar de reformular la familia”.

Sorprendida porque no conviven a pesar de vivir en el mismo edificio, Legrand le consultó si hay planes de cambiar ese sistema o si seguirán de la misma manera. “Ya estamos por remediar ese tema, porque nos vemos todo el tiempo, y en algún momento nos mudaremos juntos, pero estamos muy pegados, ella viene en pijama a mi casa”, detalló.

Jorge Lanata contó detalles del casamiento: la colecta, los puchos, la torta que casi se cae y su ex

Al aire de Radio Mitre, en el pase entre los programas, Jorge Lanata contó cómo vivió su noche de casamiento. Mientras sonaba “Nothing else matters”, la canción de Metallica que la pareja eligió para entrar, sus colegas lo llenaban de elogios por lo bien que lo habían pasado en su boda.

“Todo el mundo habla bien de la fiesta, se ve que la pasaron bien. Yo odio los casamientos, no voy a ninguno”, aseguró. La postura del novio ya se conocía, es por eso que no quiso videos conmemorativos, ni bailaron el vals. Tampoco quisieron regalos, y transformaron la lista de casamiento en una colecta. Reunieron más de 5 millones de pesos que estarán destinados al comedor “Los Piletones”.

Sin embargo, Elba Marcovecchio lo convenció para que haya un poco de baile y tradición en la celebración. “Yo, por supuesto, estaba fumando, y en un momento Elba me sacó el cigarrillo y lo metió adentro de la torta”, contó entre risas el periodista.

“Yo soy católico, no practicante, pero hipócrita, porque cuando algo anda mal rezo y lo que dijo el cura fue muy lindo. Fue emocionante volver a estar en una situación así y el ámbito era emotivo, cálido, lindo, no sé cómo explicarlo, tierno. Fue muy bonito y uno no puede no estar de acuerdo con las palabras que se dijeron más allá de que crea o no, porque el amor es importante y hablar de eso sinceramente está bueno, seas católico, budista o lo que sea”, lanzó Jorge abriendo su corazón.