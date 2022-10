Se complica el plan del Gobierno para eliminar las PASO

“No tenemos los votos. Es en vano meterse en una discusión que ya está perdida antes de arrancar”. Con esta definición, en Casa Rosada se apuran a dar por cerrada la discusión en torno a la derogación por las PASO que impulsan los gobernadores y un sector del Frente de Todos -más ligado a los K-, pero que no cuenta con aval de Alberto Fernández, la CGT y los movimientos sociales; y que ni siquiera Cristina Kirchner, la creadora de las primarias, se mostró demasiado interesada en debatir.

Del mismo modo que hubo dirigentes que le reclamaron personalmente al jefe de Estado su eliminación, en contrapartida hubo varios referentes oficialistas que le advirtieron que no van a apoyar un cambio electoral a menos de un año de la elección.

Es el caso del Movimiento Evita, cuya influencia es todavía mayor ya que, además de dirigentes con cargo en el Ejecutivo como los secretarios Fernando “Chino” Navarro (Relaciones con la Sociedad Civil) y Emilio Pérsico (Economía Social), cuenta con dos diputados nacionales, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, que no se despegan de la estrategia de la fuerza.

“No estamos de acuerdo con derogarlas. Creemos en la competencia interna. Somos hijos de las PASO”, dijo a Clarín uno de los líderes del Evita. Y mencionó a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y al diputado Toniolli, como dos casos testigo de que las primarias les sirvieron para dirimir diferencias internas en el peronismo. En Provincia, el Evita planea disputar cargos legislativos y en varios municipios.

El escenario para el sector del Frente de Todos que impulsa la derogación se complica, sobre todo porque también lo rechazan los dos diputados referenciados en la Corriente Clasista y Combativa: Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. “No estamos de acuerdo en derogar las PASO. No vamos a apoyar ese proyecto porque no se pueden cambiar las reglas de juego electorales tan cerca. Se puede empezar a discutir para 2025”, confirmó Alderete a este diario.

El FDT tampoco contaría con el voto de la dirigente de Barrios de Pie, Natalia Souto. “No vamos a votar la derogación de las PASO. Creemos que para fortalecer el frente hay que ampliar el debate interno, construir una pluralidad y una renovación de las opciones políticas. Y creemos que para mejorar la performance electoral hay que resolver los problemas de la gente y no desviarnos en una ingeniería electoral”, indicó Daniel “Chuky” Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

Casos aparte son los de dos amigos del Presidente, Leandro Santoro y Eduardo Valdés. El dirigente de origen radical fue el primero en oponerse y mandó un mensaje interno. “Si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección, porque eso solo va a generar más tensión”, alertó. Así, de mínima, se abstendría, aunque el bloque decida avanzar.

Distinto parece ser lo del ex embajador en El Vaticano, que llegó a decir que las PASO fueron “una de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo”, pero luego recalculó y supeditó su postura a que haya “acuerdo político”: en ese caso, precisó, se plegaría a la voluntad del bloque.

En la Casa Rosada saben que tampoco tienen el aval de Marcelo Casaretto (Entre Ríos). “Hay que mantener el esquema de PASO. Las sancionó el peronismo y hay que mantenerlas a nivel nacional y también en Entre Ríos. Creo que no hay que hacer especulaciones en el sistema electoral en función de un resultado. Tenemos la responsabilidad de gobernar y de resolverle los problemas a los argentinos; y si lo hacemos tendremos el acompañamiento de la sociedad”, dijo el legislador.

De esta manera, al FDT tendría, de máxima, 111 votos puros. A eso se sumarían los cinco del interbloque de Provincias Unidas (Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia de Misiones), un voto del Movimiento Popular Neuquino (Rolando Figueroa) y los tres schiarettistas de Córdoba Federal, Carlos Gutierrez, Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca. Así, el oficialismo quedaría muy lejos de los 129 del quórum y la mayoría absoluta necesaria para retocar la ley, por lo que no le alcanzaría ni siquiera consiguiendo el apoyo de Javier Milei y las otras dos diputados liberales, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

Cuál es la posición de Javier Milei y los liberales sobre las PASO

La respuesta oficial, en el entorno de Javier Milei y Victoria Villaruel, es la misma hace semanas: “Va a jugar con las reglas que haya. Si hay PASO él va a competir, y si no hay PASO, también. La eliminación no es tema de la agenda de la sociedad, es un tema de la agenda de la política resolviendo sus problemas, y por lo tanto no es tema de la agenda de Milei”.

Ambos diputados han cuestionado la existencia de las PASO, pero en La Libertad Avanza indicaron que no confirmarán su posición en principio hasta que haya un proyecto presentado y la posibilidad real de una sesión.

Uno de los armadores políticos de Milei es Carlos Kikuchi, exjefe de prensa de Domingo Cavallo, con vínculos con el Partido Demócrata. “En un País donde la mayoría de la gente no tiene para comer o comprar remedios, insistir con las PASO obligando a los Argentinos a pagar con sus impuestos la interna de JxC, es de una falta de solidaridad e inmoralidad absoluta. La casta al palo!!!”, dijo hace menos de un mes.

Ante una eventual sesión, Milei deberá elegir entre “ideología”, mantener la postura contra las Primarias, o “pragmatismo político”, para evitar quedar pegado a una jugada del oficialismo. En Juntos por el Cambio y en el sector del Interbloque Federal que defiende las PASO en Diputados se encargan a diario de recordar que la posición del liberal es definitoria, con lo cual también se encargarán -advierten- de exponerlo si finalmente el proyecto avanzara en el recinto.

Por otra parte, aunque José Luis Espert se pronunció en contra de modificar las reglas electorales antes de los comicios del 2023, no lo hizo su compañera de bloque Carolina Píparo.

“No va a adelantar su posición”, respondió su vocera ante la consulta de TN. En las últimas semanas, Píparo compartió recorridas, actos y fotos con Milei y Villaruel, y se alejó visiblemente de Espert. Las internas también llegaron al liberalismo.